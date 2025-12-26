आलू-गोभी की सूखी सब्जी बनाने का बिल्कुल हलवाई जैसा तरीका, कर लें नोट
Halwai Style Aloo Gobhi Ki Sabzi: हलवाई की बनी आलू गोभी की सब्जी का स्वाद पसंद आता है लेकिन घर में वो टेस्ट नहीं ला पाती हैं। तो इस सिंपल तरीके से सब्जी बनाकर देखें। बिल्कुल हलवाई जैसा स्वाद और सब्जी का टेक्सचर मिलेगा।
सर्दियों में बनने वाली आलू-गोभी की सब्जी काफी सारे लोगों को पसंद आती है। खासतौर पर हलवाई की बनी वो सूखी सब्जी का स्वाद तो मन को भा जाता है। लेकिन जब ये सब्जी घर में बनाई जाए तो मनचाहा टेस्ट नहीं मिलता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये सिंपल सी हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाने की रेसिपी नोट कर लें। जिसे दाल-चावल से लेकर पूड़ी और पराठे से खाकर खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। इस तरह गोभी की सब्जी बनाना सबसे आसान है।
हलवाई स्टाइल आलू गोभी सब्जी की सामग्री
गोभी आधा किलो
दो आलू
दो टमाटर
8-10 लहसुन
आधा चम्मच जीरा
6-7 सफेद मिर्च
नमक स्वादानुसार
लाल मिर्च पाउडर
धनिया पाउडर
हल्दी पाउडर
लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच
कसूरी मेथी
हरी मिर्च
आधा कप पानी
आलू गोभी की सब्जी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले गोभी के सारे फूल अलग करके उन्हें नमक पानी में धो लें।
- आलूओं को भी परफेक्ट साइज में काट लें।
- कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और गोभी को फ्राई कर लें।
- तेज फ्लेम पर जब गोभी फ्राई हो जाएं तो इन्हें साइड में रख दें और आलूओं को भी फ्राई कर लें।
- कड़ाही में बचे तेल में टमाटर को दो भाग करके तेल में डालें। साथ ही लहसुन की कलियां, काली मिर्च और जीरा डालें।
- साथ ही एक चम्मच नमक डालकर ढंक कर पकने दें।
- जब टमाटर सॉफ्ट होने लगे तो इसके छिलके को निकाल दें। साथ ही इसमे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन-अदरक का पेस्ट डालकर भून लें।
- साथ ही हरी मिर्च भी दो भाग में काटकर डाल दें।
- एक बार जब सारी चीजें अच्छी तरह से पक जाए तो फ्राई की हुई आलू और गोभी को डाल दें। साथ ही कसूरी मेथी भी मिला दें।
- पानी का हल्का छींटा लगाएं और ढंककर पकने दें।
- कुछ मिनटों में सब्जी पूरी तरह से पक जाएगी और बनकर रेडी हो जाएगी।
