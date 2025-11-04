Guru Nanak Jayanti : घर पर बनाना है गुरुद्वारे जैसा 'कड़ा प्रसाद' तो फॉलो करें ये टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: Gurudwara Kada Prasad Recipe : कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में मिलने वाला वो प्रसाद है जिसके लिए व्यक्ति चाहकर भी मना नहीं कर सकता है। इसका स्वाद और खुशबू आपके मुंह में पानी भर सकती है।

Guru Nanak Jayanti 2025 : देशभर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक जयंती 2025 का पर्व मनाया जाता है। जिसे प्रकाश पर्व 2025 और गुरु पर्व 2025 के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु नानक जयंती 5 नवंबर को मनाई जाएगी। बता दें, गुरु नानक जयंती से कुछ दिन पहले ही सुबह के समय फेरियां निकलनी भी शुरू हो जाती हैं। गुरु नानक जयंती के दिन लोग गुरुद्वारे जाते हैं और कीर्तन का आयोजन करते हैं। अगर आप अकसर गुरुद्वारे जाते हैं तो आपने वहां मिलने वाला कड़ा प्रसाद भी जरूर खाया होगा। कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में मिलने वाला वो प्रसाद है जिसके लिए कोई व्यक्ति चाहकर भी मना नहीं कर सकता है। इसका स्वाद और खुशबू आपके मुंह में पानी भर सकती है। अगर आप गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद घर पर ही बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो फॉलो करें ये रेसिपी।

कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सामग्री -1 कप आटा

-1 कप घी

-1 कप चीनी

-2 कप पानी

-चुटकी भर इलायची पाउडर

-मेवे ऑप्शनल