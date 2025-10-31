टी टाइम को बनाएं स्पेशल, सूजी से तैयार करें हेल्दी मठरी और नमकपारे
संक्षेप: सूजी मठरी और नमकपारे पारंपरिक स्नैक्स का हेल्दी वर्जन हैं। इन्हें कम तेल और सूजी से बनाकर आप बिना गिल्ट के चाय टाइम का आनंद ले सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, यह स्नैक हर किसी को पसंद आएगा।
चाय के साथ कुछ नमकीन और कुरकुरा खाने का मन हो तो सूजी मठरी और नमकपारे से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। पारंपरिक मठरी और नमकपारे आमतौर पर मैदे और ज्यादा तेल से बनाए जाते हैं लेकिन अगर इन्हें सूजी और कम तेल में तैयार किया जाए तो ये ना सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि हेल्दी भी बन जाते हैं। सूजी से बने ये स्नैक्स बाहर से कुरकुरे और अंदर से हल्के होते हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। चाहे शाम की चाय का वक्त हो या कोई त्योहार, यह स्नैक हर मौके के लिए परफेक्ट है। आइए जानते हैं सूजी मठरी और नमकपारे की आसान और हेल्दी रेसिपी।
हेल्दी सूजी मठरी बनाने की विधि (Healthy Sooji Mathri Recipe):
सामग्री:
1 कप सूजी
2 टेबल स्पून गेहूं का आटा
2 टेबल स्पून तेल या घी
स्वादानुसार नमक
½ टी स्पून अजवाइन
पानी (आवश्यकतानुसार)
बेकिंग के लिए या हल्की फ्राई के लिए तेल
विधि:
एक बाउल में सूजी, गेहूं का आटा, अजवाइन, नमक और तेल मिलाएं।
थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। इसे 10–15 मिनट के लिए ढककर रख दें।
अब छोटी-छोटी मठरियां बेलें और काट लें।
इन्हें एयर फ्रायर में या कम तेल में सेकें/फ्राई करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं।
नमकपारे बनाने की विधि (Healthy Namakpare Recipe):
सामग्री:
1 कप सूजी
1 टेबल स्पून बेसन
1 टेबल स्पून तेल
स्वादानुसार नमक
थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर
पानी (गूंथने के लिए)
विधि:
सभी सामग्री मिलाकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें।
बेलकर चाकू से छोटे-छोटे डायमंड शेप में काट लें।
इन्हें बेक करें या हल्के तेल में फ्राई करें जब तक ये कुरकुरे ना हो जाएं। ठंडा होने पर एयरटाइट जार में स्टोर करें।
