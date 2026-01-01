स्मार्ट ईटिंग का नया ट्रेंड! हेल्दी और गिल्ट-फ्री पिज्जा की सिंपल रेसिपी

संक्षेप: वजन घटाने के दौरान पिज्जा खाने का मन हो तो घबराइए नहीं। सही आटे, हेल्दी टॉपिंग्स और कम चीज से बना यह गिल्ट-फ्री पिज्जा स्वाद भी देगा और फिटनेस भी बनाए रखेगा।

वजन घटाने के दौरान अक्सर पिज्जा जैसे फेवरेट फूड सबसे पहले लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। वजह होती है मैदा, ज्यादा चीज, रिफाइंड ऑयल और हाई कैलोरी सॉस। लेकिन सही सामग्री और सही तरीके से बनाया गया पिज्जा वजन घटाने की डाइट में भी आराम से शामिल किया जा सकता है- बिना किसी गिल्ट के।

हेल्दी पिज्जा बेस कैसे बनाएं? वजन घटाने के लिए पिज्जा बेस हाई फाइबर और लो-कैलोरी होना चाहिए। इसके लिए ओट्स, रागी या होल व्हीट सबसे बेहतर विकल्प हैं।

एक बाउल में 1 कप ओट्स का आटा, ½ कप दही, ½ चम्मच बेकिंग पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं। जरूरत अनुसार पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार करें। इस बेस में फाइबर अधिक होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है और ओवरईटिंग से बचाता है।

बिना चीनी का हेल्दी पिज्जा सॉस मार्केट में मिलने वाले सॉस में चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। घर पर सॉस बनाने के लिए 2 उबले टमाटरों की प्यूरी लें। पैन में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा लहसुन, नमक, काली मिर्च और मिक्स हर्ब्स डालकर हल्का पकाएं। यह सॉस लो-कैलोरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।

चीज की सही मात्रा क्यों जरूरी है? वजन घटाने के लिए चीज पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं, बस मात्रा कंट्रोल करें। लो-फैट मोजेरेला चीज या क्रम्बल किया हुआ पनीर सबसे बेहतर विकल्प है। ज्यादा चीज डालने से कैलोरी बढ़ती है और वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

हेल्दी टॉपिंग्स चुनें पिज्जा में रंगीन सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मशरूम, ब्रोकली और जुकीनी डालें। ये सब्जियां फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती हैं।

बनाने का सही तरीका तवे पर बेस को दोनों तरफ हल्का सेक लें। ऊपर से सॉस लगाएं, सब्जियां डालें और थोड़ा सा चीज छिड़कें। इसे ओवन में 180 डिग्री पर 10–12 मिनट बेक करें या ढककर धीमी आंच पर पकाएं।

क्यों है यह पिज्जा वजन घटाने के लिए सही? यह पिज्जा हाई फाइबर, लो-फैट और न्यूट्रिएंट-डेंस है। यह क्रेविंग को कंट्रोल करता है, पेट लंबे समय तक भरा रखता है और वजन घटाने की जर्नी को आसान बनाता है।