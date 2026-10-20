अमरूद का अचार कैसे बनाएं? घर पर ट्राई करें ये आसान रेसिपी
अमरूद से आपने चटनी और जूस तो कई बार बनाया होगा, लेकिन क्या कभी इसका अचार ट्राई किया है? जानें घर पर खट्टा-मीठा अमरूद का अचार बनाने का आसान तरीका।
सर्दियों में बाजार में ताजे अमरूद खूब मिलते हैं। इनका स्वाद तो अच्छा होता ही है, साथ ही ये सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। आमतौर पर लोग अमरूद को काटकर नमक-मिर्च के साथ खाना पसंद करते हैं या फिर इसकी चटनी बना लेते हैं। लेकिन अगर आप हर बार अमरूद को एक ही तरीके से खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। अमरूद का अचार खाने में खट्टा, मीठा और हल्का तीखा लगता है। इसे बनाना भी मुश्किल नहीं है। कुछ मसालों और थोड़ी सी तैयारी के साथ आप घर पर ऐसा अचार बना सकते हैं, जो दाल-चावल से लेकर पराठे तक का स्वाद बढ़ा देगा। तो चलिए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।
अमरूद का अचार बनाने के लिए जरूरी चीजें
अमरूद का अचार बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। इसके लिए ऐसे अमरूद चुनें जो न बहुत कच्चे हों और न ही ज्यादा पके हुए। हल्के सख्त अमरूद अचार के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि काटने के बाद वे आसानी से गलते नहीं हैं।
सामग्री:
500 ग्राम अमरूद
2 बड़े चम्मच सरसों का तेल
1 छोटा चम्मच राई या सरसों के दाने
आधा छोटा चम्मच मेथी दाना
1 छोटा चम्मच सौंफ
आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच अजवाइन
स्वाद के हिसाब से नमक
1–2 बड़े चम्मच नींबू का रस
1 छोटा चम्मच गुड़ या चीनी (अगर हल्का मीठा स्वाद पसंद हो)
अमरूद का अचार बनाने का तरीका
1. अमरूद को अच्छी तरह धो लें
सबसे पहले अमरूद को पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद साफ कपड़े से पोंछकर उनका पानी सुखा लें। ध्यान रखें कि अमरूद पर नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी रहने से अचार जल्दी खराब हो सकता है। अब अमरूद के छोटे-छोटे टुकड़े काट लें और अगर बीज बहुत सख्त हों, तो उन्हें निकाल दें।
2. मसालों को हल्का भूनें
एक पैन में राई, मेथी दाना, सौंफ और अजवाइन डालकर धीमी आंच पर हल्का भून लें। जब मसालों से खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें। मसाले ठंडे होने के बाद उन्हें हल्का दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि मसालों को बहुत ज्यादा न भूनें, वरना उनका स्वाद कड़वा हो सकता है।
3. तेल में मसाले तैयार करें
अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें। तेल गर्म होने के बाद गैस बंद कर दें और उसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और तैयार किया हुआ मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। तेल बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो मसाले जल सकते हैं। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें।
4. अमरूद और मसालों को मिलाएं
अब कटे हुए अमरूद पैन में डालें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें। अगर आपको अचार में हल्का खट्टा-मीठा स्वाद पसंद है, तो इसमें नींबू का रस और थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला अमरूद के हर टुकड़े पर लग जाए।
5. अचार को कुछ देर रखें
अमरूद का अचार तैयार है, लेकिन इसे तुरंत खाने के बजाय कुछ देर ढककर रख दें, ताकि मसालों का स्वाद अमरूद में अच्छी तरह मिल जाए। इसे साफ और सूखे जार में भरकर फ्रिज में रखें। घर पर बने इस अचार को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बनाना बेहतर है, ताकि यह ताजा रहे।
इन बातों का रखें ध्यान
- अमरूद को धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं।
- अचार बनाने के लिए हमेशा साफ और सूखे बर्तन का इस्तेमाल करें।
- जार में अचार निकालने के लिए सूखा चम्मच ही लें।
- अचार में नमी न जाने दें और इसे फ्रिज में रखें।
- इसमें नींबू, नमक और मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं।
अमरूद के अचार को किसके साथ खाएं?
अमरूद का अचार दाल-चावल, खिचड़ी, रोटी और पराठे के साथ खाया जा सकता है। इसका खट्टा-तीखा स्वाद साधारण खाने को भी थोड़ा अलग बना देता है। अगर आप रोज के खाने में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, तो अमरूद का अचार एक आसान विकल्प हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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