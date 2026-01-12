चाय छोड़िए, सर्दी-खांसी से बचाएगा गुड़ का यह आयुर्वेदिक काढ़ा, Recipe
सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए गुड़ का काढ़ा एक बेहतरीन देसी उपाय है। यह खांसी-जुकाम से राहत देने के साथ पाचन भी सुधारता है।
सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ज्यादा गर्माहट, बेहतर इम्युनिटी और मज़बूत पाचन की जरूरत होती है। ठंडी हवा, बदलता तापमान और कम धूप की वजह से खांसी, जुकाम, गले में खराश और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में दादी-नानी के देसी नुस्खे आज भी सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं।
गुड़ का काढ़ा उन्हीं पारंपरिक रेमेडीज में से एक है, जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम करता है। गुड़ आयरन और मिनरल्स से भरपूर होता है और जब इसे अदरक, तुलसी, काली मिर्च और दालचीनी जैसी औषधीय चीजों के साथ उबाला जाता है, तो यह एक पावरफुल विंटर ड्रिंक बन जाता है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह नेचुरल है और बिना किसी साइड इफेक्ट के रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।
गुड़ का काढ़ा बनाने की विधि
सामग्री: पानी – 2 कप, देसी गुड़ – 1 छोटा टुकड़ा (या 1½ टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ), अदरक – 1 इंच (कूटी हुई), तुलसी के पत्ते – 5–6, काली मिर्च – 4–5 (थोड़ी कुटी हुई), दालचीनी – 1 छोटा टुकड़ा, लौंग – 2, सौंठ पाउडर – 1 चुटकी (ऑप्शनल)
ऐसे बनाएं:
- सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी डालकर मध्यम आंच पर उबालें।
- जब पानी उबलने लगे, इसमें अदरक, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग डाल दें।
- अब इसमें गुड़ डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- मिश्रण को धीमी आंच पर 8–10 मिनट तक उबलने दें, जब तक पानी आधा न रह जाए।
- गैस बंद करें और काढ़े को छान लें।
- गुनगुना होने पर इसका सेवन करें।
सेहत को मिलने वाले फायदे
- गुड़ का काढ़ा सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखता है। यह खांसी और गले की खराश में राहत देता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इम्युनिटी को मजबूत करते हैं। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में भी यह काढ़ा मददगार है जिससे गैस और कब्ज की समस्या कम होती है।
- इसके अलावा, गुड़ का काढ़ा शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है और स्किन को भी हेल्दी बनाता है। सुबह खाली पेट या शाम के समय इसका सेवन सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।
ध्यान रखने वाली बातें
डायबिटीज के मरीज गुड़ का काढ़ा सीमित मात्रा में ही लें। किसी भी चीज का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए दिन में एक कप से ज्यादा ना पिएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
