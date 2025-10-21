Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के लिए ऐसे तैयार करें कढ़ी का प्रसाद, नोट करें रेसिपी
Govardhan Puja 2025 Kadhi Recipe : दिवाली 2025 के अगले दिन गोवर्धन पूजा 2025 का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। बता दें, इस साल गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025 ) 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट ही नही बल्कि कढ़ी चावल का भोग भी लगाया जाता है। माना जाता है कि कढ़ी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग है। तो अगर आप भी कान्हा को प्रसन्न करने के लिए कढ़ी का प्रसाद बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो नोट करें ये टेस्टी रेसिपी।
कढ़ी बनाने के लिए सामग्री
-1 कप दही
-3-4 बड़े चम्मच बेसन
-3 कप पानी
-नमक स्वाद अनुसार
-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1 इंच लंबा अदरक का कद्दूकस किया हुआ टुकड़ा
- 2 बड़े चम्मच तेल या घी
-1 छोटा चम्मच राई
-1 छोटा चम्मच जीरा
-6-7 पत्ते करी पत्ता
-2-3 साबुत लाल मिर्च
-1 चुटकी हींग
पकौड़े बनाने के लिए
-1 कप बेसन
-1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
-1/2 छोटा चम्मच अजवाइन
-नमक स्वाद अनुसार
-तेल तलने के लिए
कढ़ी के पकौड़े बनाने का तरीका
कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन, हरी मिर्च, अजवाइन, और नमक डालकर थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बना लें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके छोटे-छोटे पकौड़े डालकर फ्राई करें। ध्यान रखें कि पकौड़ों को ज्यादा कुरकुरा न करें।
कढ़ी बनाने का तरीका
गोवर्धन पूजा 2025 के प्रसाद की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दही और बेसन डालकर अच्छी तरह फेंट लें ताकि बेसन में गुठलियां न रहें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, और नमक मिलाकर 3 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को गैस पर मध्यम आंच पर रखें और लगातार चलाते हुए उबालें ताकि बेसन अच्छी तरह से पक जाए। इसे लगभग 15-20 मिनट तक पकाएं। इसके बाद एक छोटे पैन में तेल गरम करें। इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, हींग और साबुत लाल मिर्च डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। यह तड़का तैयार कढ़ी में डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। तड़का लगाने के बाद तैयार पकौड़ों को इसमें डाल दें। आपकी टेस्टी कढ़ी कान्हा को भोग लगाने के लिए बनकर तैयार है।
