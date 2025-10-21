Hindustan Hindi News
रेसिपीgovardhan puja 2025 bhog recipe know how to make kadhi prasad for shri krishna bhog recipe in hindi
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के लिए ऐसे तैयार करें कढ़ी का प्रसाद, नोट करें रेसिपी

संक्षेप: Govardhan Puja Bhog Recipe : इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट ही नही बल्कि कढ़ी चावल का भोग भी लगाया जाता है। माना जाता है कि कढ़ी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग है। तो अगर आप भी कान्हा को प्रसन्न करने के लिए कढ़ी का प्रसाद बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो नोट करें ये टेस्टी रेसिपी।

Tue, 21 Oct 2025 09:50 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Govardhan Puja 2025 Kadhi Recipe : दिवाली 2025 के अगले दिन गोवर्धन पूजा 2025 का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। बता दें, इस साल गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025 ) 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट ही नही बल्कि कढ़ी चावल का भोग भी लगाया जाता है। माना जाता है कि कढ़ी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग है। तो अगर आप भी कान्हा को प्रसन्न करने के लिए कढ़ी का प्रसाद बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो नोट करें ये टेस्टी रेसिपी।

कढ़ी बनाने के लिए सामग्री

-1 कप दही

-3-4 बड़े चम्मच बेसन

-3 कप पानी

-नमक स्वाद अनुसार

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 इंच लंबा अदरक का कद्दूकस किया हुआ टुकड़ा

- 2 बड़े चम्मच तेल या घी

-1 छोटा चम्मच राई

-1 छोटा चम्मच जीरा

-6-7 पत्ते करी पत्ता

-2-3 साबुत लाल मिर्च

-1 चुटकी हींग

पकौड़े बनाने के लिए

-1 कप बेसन

-1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

-नमक स्वाद अनुसार

-तेल तलने के लिए

कढ़ी के पकौड़े बनाने का तरीका

कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन, हरी मिर्च, अजवाइन, और नमक डालकर थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बना लें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके छोटे-छोटे पकौड़े डालकर फ्राई करें। ध्यान रखें कि पकौड़ों को ज्यादा कुरकुरा न करें।

कढ़ी बनाने का तरीका

गोवर्धन पूजा 2025 के प्रसाद की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दही और बेसन डालकर अच्छी तरह फेंट लें ताकि बेसन में गुठलियां न रहें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, और नमक मिलाकर 3 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को गैस पर मध्यम आंच पर रखें और लगातार चलाते हुए उबालें ताकि बेसन अच्छी तरह से पक जाए। इसे लगभग 15-20 मिनट तक पकाएं। इसके बाद एक छोटे पैन में तेल गरम करें। इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, हींग और साबुत लाल मिर्च डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। यह तड़का तैयार कढ़ी में डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। तड़का लगाने के बाद तैयार पकौड़ों को इसमें डाल दें। आपकी टेस्टी कढ़ी कान्हा को भोग लगाने के लिए बनकर तैयार है।

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
