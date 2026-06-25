ना मैदा, ना गेहूं! ज्वार से बनाएं हेल्दी नूडल्स, टेस्ट में भी होंगे लाजवाब
Gluten free noodles recipe: अगर आप नूडल्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैदा से दूरी बनाना चाहते हैं, तो ज्वार से बने ये हेल्दी नूडल्स जरूर ट्राई करें। स्वाद में शानदार ये नूडल्स सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं। जानें इन्हें बनाने का आसान तरीका-
नूडल्स का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर नूडल्स मैदा से बने होते हैं, जिन्हें रोज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में अगर आप भी कुछ हेल्दी, टेस्टी और फ्लेवरफुल खाना चाहते हैं, तो ज्वार के नूडल्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं।
खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ना तो मैदा चाहिए, ना चावल का आटा और ना ही गेहूं का आटा। ज्वार से बने ये नूडल्स पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं और इन्हें आप अपनी पसंदीदा सब्जियों के साथ चाऊमीन की तरह बनाकर मजे से खा सकते हैं, वो भी बिना किसी गिल्ट के।
ज्वार के नूडल्स बनाने के लिए क्या चाहिए ?
एक कटोरी ज्वार का आटा
आधा छोटा चम्मच नमक
जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी
एक छोटा चम्मच तेल
इस तरह बनाएं नूडल्स
- सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ज्वार का आटा डालें और थोड़ा नमक मिलाएं।
- इसके बाद थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लें।
- आटा तैयार होने के बाद इसमें थोड़ा-सा तेल लगाकर 15-20 मिनट के लिए ढक दें।
- इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और नूडल्स बनाना आसान हो जाएगा।
- तैयार आटे को जवे या नमकीन बनाने वाली मशीन में भर लें।
- अब मशीन की मदद से पतले-पतले नूडल्स निकाल लें, ध्यान रखें कि वे टूटें नहीं।
नूडल्स को स्टीम करें
- अब एक स्टीमर में तैयार किए गए नूडल्स को 10-12 मिनट के लिए पकाएं।
- स्टीम करने से नूडल्स अच्छी तरह पक जाते हैं और बाद में चाऊमीन की तरह बनाते समय टूटते भी नहीं हैं।
फाइनल नूडल्स रेसिपी!
- एक कड़ाही में थोड़ा-सा तेल गर्म करें।
- अब इसमें अपनी पसंद की सब्जियां जैसे गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज डालकर हल्का भून लें।
- इसके बाद मनपसंद सॉस और स्टीम किए हुए नूडल्स डालें।
- स्वादानुसार नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालें। दो से तीन मिनट चलाने के बाद गैस बंद कर दें। आपके हेल्दी और स्वादिष्ट ज्वार नूडल्स तैयार हैं।
ज्वार के नूडल्स के फायदे
- ज्वार में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पेट को देर तक भरा रखने में मदद करता है।
- अगर आप मैदा कम खाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए है।
- एक ही तरह का खाना खाने से बोर हो गए हैं, तो ज्वार के नूडल्स स्वाद और सेहत दोनों का संतुलन बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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