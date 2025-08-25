चाइनीज डिश को दें इंडियन ट्विस्ट ट्राई करें साबूदाना नूडल्स रेसिपी

Sabudana Noodles Recipe : इस हेल्दी रेसिपी का चटपटा स्वाद इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट बनाता है। अगर आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई करके परिवार के सदस्यों की तारीफ बटोरना चाहते हैं तो फॉलो करें ये ईजी हेल्दी रेसिपी।

Sabudana Noodles Recipe : व्रत में शरीर में एनर्जी बनाए रखनी हो या शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का करें मन, आप साबूदाना नूडल्स रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यह रेसिपी खाने में टेस्टी होने के साथ बनाने में भी बेहद आसान है। इस हेल्दी रेसिपी का चटपटा स्वाद इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट बनाता है। अगर आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई करके परिवार के सदस्यों की तारीफ बटोरना चाहते हैं तो फॉलो करें ये ईजी हेल्दी रेसिपी।

साबूदाना नूडल्स बनाने के लिए सामग्री -1 कप साबूदाना (रातभर भिगोया हुआ)

-1 छोटा चम्मच भुनकर दरदरी पिसी हुई मूंगफली

-1 बारीक कटी हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

-1 कद्दूकस की हुई गाजर

-1 बारीक कटी शिमला मिर्च

-6-7 करी पत्ते

-1 छोटा चम्मच जीरा

-स्वादानुसार नमक

-1 बड़ा चम्मच घी

-हरा धनिया गार्निश करने के लिए