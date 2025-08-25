चाइनीज डिश को दें इंडियन ट्विस्ट ट्राई करें साबूदाना नूडल्स रेसिपी give an indian twist to a chinese dish know how to make sabudana noodles recipe in hindi, रेसिपी - Hindustan
चाइनीज डिश को दें इंडियन ट्विस्ट ट्राई करें साबूदाना नूडल्स रेसिपी

Sabudana Noodles Recipe : इस हेल्दी रेसिपी का चटपटा स्वाद इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट बनाता है। अगर आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई करके परिवार के सदस्यों की तारीफ बटोरना चाहते हैं तो फॉलो करें ये ईजी हेल्दी रेसिपी।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 11:46 AM
Sabudana Noodles Recipe : व्रत में शरीर में एनर्जी बनाए रखनी हो या शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का करें मन, आप साबूदाना नूडल्स रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यह रेसिपी खाने में टेस्टी होने के साथ बनाने में भी बेहद आसान है। इस हेल्दी रेसिपी का चटपटा स्वाद इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट बनाता है। अगर आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई करके परिवार के सदस्यों की तारीफ बटोरना चाहते हैं तो फॉलो करें ये ईजी हेल्दी रेसिपी।

साबूदाना नूडल्स बनाने के लिए सामग्री

-1 कप साबूदाना (रातभर भिगोया हुआ)

-1 छोटा चम्मच भुनकर दरदरी पिसी हुई मूंगफली

-1 बारीक कटी हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

-1 कद्दूकस की हुई गाजर

-1 बारीक कटी शिमला मिर्च

-6-7 करी पत्ते

-1 छोटा चम्मच जीरा

-स्वादानुसार नमक

-1 बड़ा चम्मच घी

-हरा धनिया गार्निश करने के लिए

साबूदाना नूडल्स बनाने का तरीका

साबूदाना नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को अच्छी तरह धोकर रात भर पानी में भिगोकर रख दें। ताकि साबूदाना सुबह फूलकर नरम हो जाए। इसके बाद साबूदाना को हल्का-सा मैश करके नूडल्स की तरह लंबा कर लें। अब कढ़ाई में घी गरम करके उसमें जीरा, करी पत्ते और हरी मिर्च डालकर भूनने के बाद अदरक का पेस्ट, गाजर और शिमला मिर्च डालकर हल्का-सा पका लें। इसके बाद कढ़ाई में साबूदाना डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से मूंगफली पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह सभी चीजों को मिलाते हुए 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें ताकि नूडल्स फ्लेवर को अच्छी तरह सोख लें। अब आखिर में नूडल्स में हरा धनिया डालकर गार्निश करके गरमा-गरमा परोसें।

