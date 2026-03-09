मैदे वाली चाउमीन-नूडल्स छोड़िए! बच्चों को बनाकर खिलाएं 'सेंवई चाउमीन', रोज-रोज यही मागेंगे!
Vermicelli Chowmein Recipe: बच्चों को चाउमीन, नूडल्स ही चाहिए होते हैं। ऐसे में आप सेंवई से चटपटी और हेल्दी चाउमीन बनाकर दे सकती हैं। अगर वेट लॉस जर्नी पर हैं तो भी क्रेविंग को शांत करने के लिए वर्मिसेली चाउमीन बेस्ट ऑप्शन है।
सेंवई तो आपने खूब खाई होंगी। सुबह नाश्ते में या शाम की हल्की भूख के दौरान, ये एक परफेक्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन आज हम आपके साथ नॉर्मल सेंवई नहीं, बल्कि सेंवई से बनने वाली चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये रेसिपी उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन हो, लेकिन साथ ही आप चाहती हों कि वो हेल्दी भी हो। बच्चों के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। उन्हें तो अक्सर चाउमीन, नूडल्स ही चाहिए होते हैं। ऐसे में आप सेंवई से चटपटी और हेल्दी चाउमीन बनाकर दे सकती हैं। अगर वेट लॉस जर्नी पर हैं तो भी क्रेविंग को शांत करने के लिए वर्मिसेली चाउमीन बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी जान लेते हैं।
वर्मिसेली चाउमीन बनाने के लिए सामग्री
हेल्दी और टेस्टी वर्मिसेली चाउमीन बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - भुनी हुई सेंवई (2 कप), पानी (1 लीटर), नमक (1 चम्मच), तेल, लहसुन, प्याज (1), शिमला मिर्च (1), पत्ता गोभी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, विनेगर (सफेद सिरका) और सोय सॉस।
सेंवई से बनाएं चटपटी सी चाउमीन, देखें विधि
हेल्दी वर्मिसेली चाउमीन बनाने के लिए सूजी की सेंवई लें। अगर वो पहले से रोस्टेड नहीं हैं तो एक पैन में थोड़ा सा तेल ले कर उन्हें भून लें, जब तक उनका रंग गोल्डन ना हो जाए। अब एक पैन में पानी उबलने के लिए रखें। जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें थोड़ा सा तेल डालें, फिर भुनी हुई सेंवई एड कर दें। सेंवई एकदम खिली-खिली बनें इसके लिए ध्यान रखें कि इन्हें हमेशा खौलते हुए पानी में ही एड करें। इन्हें 2 मिनट के लिए लगभग 95% कुक होने तक पकाएं, फिर ठंडे पानी से वॉश कर लें ताकि कुकिंग प्रॉसेस रुक जाए।
इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करें, इसमें कटा हुआ लहसुन फ्राई करें। साथ में प्याज और शिमला मिर्च भी एड करें। ये हल्का सा रोस्ट हो जाएं, तो कटी हुई पत्ता गोभी मिलाएं। सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। चाउमीन में जैसे सब्जियों का हल्का क्रंच बरकरार रहता है, वैसे ही रखना है। फिर इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर एड करें।
अब बारी है इसमें उबली हुई सेंवई एड करने की। सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करें। फिर चाउमीन वाला ट्विस्ट देने के लिए विनेगर यानी सफेद सिरका और सोय सॉस एड करें और सेंवई के साथ अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो हल्का सा रेड चिली सॉस और टोमैटो सॉस भी मिला सकती हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस अच्छे से सभी चीजें मिक्स करें और थोड़ा सा कुक कर लें। आपकी वर्मिसेली चाउमीन बनकर रेडी है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।