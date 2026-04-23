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घर पर रूह अफजा कैसे बनाएं? एकदम बाजार जैसा स्वाद और रेसिपी भी आसान

Apr 23, 2026 12:28 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में ठंडा और मीठा शरबत हर किसी को पसंद होता है। जानिए घर पर रूह अफजा जैसा टेस्टी और हेल्दी शरबत बनाने का आसान तरीका। खास बात है कि बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के आप इसे कई दिनों तक यूज कर सकते हैं।

घर पर रूह अफजा कैसे बनाएं? एकदम बाजार जैसा स्वाद और रेसिपी भी आसान

गर्मियों का मौसम आते ही ठंडे और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है और ऐसे में रूह अफजा जैसा शरबत हर किसी की पसंद बन जाता है। लेकिन बाजार में मिलने वाले शरबत में अक्सर ज्यादा शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो सेहत के लिए हमेशा सही नहीं होते।

ऐसे में अगर आप घर पर ही इसका हेल्दी और नेचुरल विकल्प तैयार कर लें, तो यह ज्यादा बेहतर रहता है। घर पर बना शरबत ना सिर्फ ताजा और स्वादिष्ट होता है, बल्कि आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार सामग्री भी जोड़ सकते हैं। यह शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ गर्मी में होने वाली थकान और डिहाइड्रेशन से भी बचाने में मदद करता है।

घर पर रूह अफजा कैसे बनाएं?

सामग्री

2 कप पानी

1 कप चीनी

2 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियां (सूखी या ताजी)

1 छोटा चम्मच गुलाब जल

1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 छोटा चम्मच खस (वेटिवर) एसेंस या पाउडर

1 चम्मच नींबू का रस

लाल फूड कलर (वैकल्पिक)

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बनाने की विधि

  • चीनी की चाशनी तैयार करें: एक पैन में 2 कप पानी और 1 कप चीनी डालें। इसे मध्यम आंच पर गर्म करें और लगातार चलाते रहें, ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए। हल्की चाशनी बनने तक पकाएं, फिर गैस बंद कर दें।
  • फ्लेवर मिलाएं: अब गर्म चाशनी में गुलाब की पंखुड़ियां और खस डालें। इसे ढककर 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि इनका फ्लेवर और खुशबू अच्छे से चाशनी में मिल जाए।
  • इलायची डालकर फ्लेवर बढ़ाएं: अब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं। यह शरबत को एक हल्की मीठी खुशबू और स्वाद देता है, जिससे ड्रिंक और भी टेस्टी बनता है।
  • छान लें: जब चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाए, तो इसे छलनी या साफ कपड़े से छान लें। इससे गुलाब की पंखुड़ियां और बाकी कण अलग हो जाएंगे और आपको साफ सिरप मिलेगा।
  • नींबू और गुलाब जल डालें: अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और गुलाब जल डालें। नींबू का रस शरबत को हल्की खट्टास देता है और लंबे समय तक खराब होने से बचाता है।

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कैसे करें इस्तेमाल?

  • 1–2 चम्मच शरबत को ठंडे पानी या दूध में मिलाकर पिएं।
  • बर्फ डालकर सर्व करें।
  • इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, 15-20 दिनों तक यह आराम से चल जाता है।

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किन बातों का रखें ध्यान?

ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें, साफ-सफाई का ध्यान रखें और 2–3 हफ्ते के अंदर ही इस्तेमाल कर लें।

हेल्दी और टेस्टी! घर पर बना यह रूह अफजा जैसा शरबत टेस्टी और फ्रेश होता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ आपको तरोताजा भी रखता है। घर पर बनाएं और लुत्फ उठाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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