सिर्फ कुछ स्टेप्स में तैयार करें टेस्टी आम पापड़, नोट कर लें आसान रेसिपी
आम पापड़ रोल एक मीठा और टेस्टी स्नैक है, जो पके हुए आम के गूदे से बनाया जाता है। यह बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन घर पर बना आम पापड़ ज्यादा हेल्दी और केमिकल-फ्री होता है।
गर्मियों का मौसम आते ही आम हर घर का फेवरेट फल बन जाता है और लोग इससे अलग-अलग तरह की स्वादिष्ट चीजें बनाना पसंद करते हैं। आम पापड़ भी उन्हीं में से एक है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही बड़े चाव से खाते हैं। बाजार में मिलने वाला आम पापड़ भले ही आसानी से मिल जाता हो, लेकिन उसमें अक्सर ज्यादा चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं।
ऐसे में घर पर बना आम पापड़ रोल एक हेल्दी और टेस्टी विकल्प हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा धैर्य और सही तरीका जरूरी होता है। सही तरीके से बनाया गया आम पापड़ ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है और किसी भी समय स्नैक के रूप में खाया जा सकता है।
सामग्री
2–3 पके हुए आम (गूदा)
2–3 चम्मच चीनी (स्वाद अनुसार)
1 चुटकी काला नमक
1/2 चम्मच इलायची पाउडर
घी (ग्रीस करने के लिए)
बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)
- आम का पल्प तैयार करें: आम को छीलकर उसका गूदा निकाल लें और मिक्सर में स्मूद पेस्ट बना लें।
- पल्प को पकाएं: एक पैन में आम का पल्प डालें और धीमी आंच पर पकाएं। इसमें चीनी, काला नमक और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
- गाढ़ा करें: पल्प को तब तक पकाएं जब तक यह थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि यह चिपके नहीं।
- ट्रे तैयार करें: एक प्लेट या ट्रे पर हल्का घी लगाकर ग्रीस करें। तैयार पल्प को ट्रे पर पतली लेयर में फैलाएं।
- सुखाएं: इसे धूप में 1–2 दिन तक सुखाएं या फैन के नीचे सूखने दें। जब यह पूरी तरह सूख जाए, तो इसे काटकर रोल की तरह लपेट लें।
क्या फायदे हैं?
- नेचुरल और केमिकल-फ्री: घर पर बनाया गया आम पापड़ पूरी तरह नेचुरल होता है। इसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल कलर नहीं होते, जिससे यह सेहत के लिए सुरक्षित और बेहतर विकल्प बनता है।
- बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक: बच्चे अक्सर मीठा खाना पसंद करते हैं, ऐसे में आम पापड़ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आम के पोषक तत्व होते हैं और बाहर के जंक फूड की तुलना में यह ज्यादा हेल्दी होता है।
- लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है: अगर इसे सही तरीके से सुखाकर एयरटाइट कंटेनर में रखा जाए, तो आम पापड़ कई दिनों तक खराब नहीं होता। इससे आप इसे एक बार बनाकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
किन बातों का रखें ध्यान?
- हमेशा पके और मीठे आम का इस्तेमाल करें।
- पल्प को अच्छी तरह सुखाएं।
- एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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