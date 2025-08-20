गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं बेसन के लड्डू का भोग, सीख लें हलवाई जैसा दानेदार बनाने का तरीका

Besan Ke Laddoo Recipe: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को भोग लगाने के लिए बेसन के लड्डू बनाने वाली हैं तो जरा इस आसान सी रेसिपी को भी ट्राई कर लें। जिसकी मदद से बिल्कुल दानेदार और हलवाई जैसे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे।

Wed, 20 Aug 2025 10:05 AM

गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाया जाता है। लेकिन भगवान गणेश को बेसन के लड्डू भी बेहद प्रिय हैं। लेकिन घर में बने लड्डू अगर बाजार जैसे दानेदार और टेस्टी बनकर तैयार नहीं होते हैं। तो इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसकी मदद से बने बेसन के लड्डू दानेदार और बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे।

बेसन के लड्डू बनाने की सामग्री दो कप मोटा दरदरा बेसन

तीन चौथाई कप शुद्ध घी

एक चौथाई कप चीना का बूरा या शक्कर

आधा चम्मच इलायची पाउडर

दो चम्मच मगज या मेलन सीड्स

आधा चम्मच हल्दी लड्डू में रंग लाने के लिए

बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी -सबसे पहले किसी पैन में मेलन सीड्स को भूनकर किनारे रख लें।

-अब उसी पैन या कड़ाही में देसी घी डालें और बेसन डालकर धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि बेसन सुनहरा ना हो जाए और उससे सोंधी महक ना आने लगे। इस काम में कम से कम 25-30 मिनट लगेगा। इसी बीच हल्दी डाल दें। जिससे कि हल्दी भी अच्छी तरह से भुनकर मिक्स हो जाए।

-जब बेसन का रंग सुनहरा हो जाए तो उसमे दो चम्मच पानी छिड़ककर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इससे बेसन दानेदार हो जाता है और बिल्कुल हलवाई जैसा टेक्सचर लड्डूओं को मिलता है।

-गैस बंद करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें और हल्का ठंडा हो जाने दें।

-बेसन ठंडा होने के बाद उसमे चीना का बूरा या शक्कर डालकर मिक्स करें।

-अगर मिक्सचर कुछ सूखा लग रहा तो देसी घी पिघलाकर थोड़ा सा डाल दें।