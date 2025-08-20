गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं ट्रेडिशनल उकडीचे मोदक का भोग, नोट करें टेस्टी रेसिपी ganesh Chaturthi 2025 traditional ukdiche modak prasad to offer Ganpati bappa bhog recipe modak banana ka tarika, रेसिपी - Hindustan
गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं ट्रेडिशनल उकडीचे मोदक का भोग, नोट करें टेस्टी रेसिपी

Ukdiche Modak Recipe : अगर इस गणेश चतुर्थी आप भगवान गणेश को कोई ट्रेडिशनल रेसिपी का भोग बनाकर प्रसाद में चढ़ाना चाहते हैं तो ट्राई करें उकडीचे मोदक रेसिपी। मोदक की यह रेसिपी ट्रेडिशनल होने के साथ खाने में बेहद टेस्टी भी होती है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 01:05 PM
देशभर में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल भी भगवान गणेश का यह पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के उत्साह और मिठास को बनाए रखने के लिए भगवान गणेश के भक्त बप्पा को उनके प्रिय लड्डू और मोदक जैसी चीजों का भोग लगाते हैं। अगर इस गणेश चतुर्थी आप भगवान गणेश को कोई ट्रेडिशनल रेसिपी का भोग बनाकर प्रसाद में चढ़ाना चाहते हैं तो ट्राई करें उकडीचे मोदक रेसिपी। मोदक की यह रेसिपी ट्रेडिशनल होने के साथ खाने में बेहद टेस्टी भी होती है। उकडीचे मोदक को बनाने के लिए चावल का आटा, गुड़, नारियल जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है। उकडीचे मोदक बेहद कम समय में बनकर तैयार हो जाता है।

उकडीचे मोदक बनाने के लिए सामग्री

-2 कप चावल का आटा

-2 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल

-1 कप गुड़

-2 छोटे चम्मच देसी घी

-1/2 छोटे चम्मच इलायची पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच नमक

उकडीचे मोदक बनाने का तरीका

उकडीचे मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मोदक की स्टफिंग तैार करें। इसके लिए एक कड़ाही में 1 छोटा चम्मच घी डालकर उसमें नारियल डालकर भूनें। जब नारियल से खुशबू आने लगे तो इसमें पीसे हुआ गुड़ डालकर करछी की मदद से मिलाते हुए पकाएं। गुड़ को मीडियम आंच पर तब तक पकाते रहें जब तक गुड़ और नारियल एक साथ अच्छी तरह मिक्स न हो जाए। जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें इलायची पाउडर मिला दें। मोदक की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब एक दूसरी कड़ाही में 1 छोटा चम्मच देसी घी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करके उसमें आधा चम्मच नमक डालकर करछी से मिला दें। अब कड़ाही में 2 कप पानी डालकर उबाल लें। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चावल का आटा थोड़ा-थोड़ा करके डालते हुए करछी की मदद से तब तक मिलाएं जब तक चावल का आटा सारा पानी ना सोख ले। इसके बाद गैस बंद करके आटे को ढककर 5 मिनट के लिए अलग रख दें। जब आटा हल्का गर्म रह जाए तो इसे एक बड़े बर्तन में निकालकर दोबारा आटा गूंथना शुरू करें। आटे को तब तक गूंथें जब तक कि वो अच्छी तरह नरम न हो जाए। मोदक के कवर के लिए आटा तैयार है।

अब आटे की लोइयां बनाकर गोल करके चपटा कर दें। इसके बाद दोनों अंगूठे की मदद से बीच में हल्का दबाते हुए कप का आकार बनाएं। अब आटे को धीरे-धीरे किनारों से दबाते जाएं। इसके बाद पहले से तैयार गुड़-नारियल की स्टफिंग को चम्मच की मदद से मोदक में भरकर प्लीट्स को इकट्ठा करके ऊपर से दबाकर पाइंट शेप दें। इसके बाद मोदक को लगभग 20 मिनट तक स्टीम दें। आपके टेस्टी उकडीचे मोदक बप्पा को भोग लगाने के लिए बनकर तैयार हो चुके हैं।

