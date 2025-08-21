गणेश चतुर्थी पर बप्पा के लिए बनाएं टेस्टी पूरन पोली, नोट करें ट्रेडिशनल रेसिपी
गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। दस दिनों तक चलने वाला यह पर्व इस साल 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इन 10 दिनों में बप्पा के भक्त उन्हें उनकी मनपसंद चीजों का भोग प्रसाद में बनाकर चढ़ाते हैं। इन्हीं चीजों में से एक नाम पूरन पोली का भी है। पूरन पोली गुड़ और चने की दाल से बनी एक पारंपरिक महाराष्ट्रीयन डिश है। जो ना सिर्फ स्वाद बल्कि बनने में भी बेहद आसान है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी पूरन पोली।
पूरन पोली बनाने के लिए सामग्री
पूरन पोली का आटा गूंथने के लिए
-2 कप गेहूं का आटा
-½ कप मैदा
-1 चुटकी हल्दी पाउडर
-नमक स्वादानुसार
-2 चम्मच घी
-पानी आटा गूंथने के लिए
पूरन का भरावन बनाने के लिए
-1 कप चना दाल
-1 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़
-½ चम्मच इलायची पाउडर
-1 चुटकी जायफल पाउडर
-2 चम्मच घी
पूरन पोली बनाने का तरीका
पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले उसका आटा गूंथ लें। आटा लगाने के लिए सबसे पहले आटे, मैदे, नमक और हल्दी , घी डालकर पानी से नरम आटा गूंथकर ढककर 30 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद चना दाल धोकर 2 कप पानी के साथ कुकर में डालकर 4 सीटी आने तक उबालें। उबली हुई दाल का पानी छान लें। अब पूरन तैयार करने के लिए उबली दाल में गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
जब गुड़ पिघल जाए और मिश्रण गाढ़ा होने लगे तो उसमें इलायची और जायफल पाउडर डालकर अच्छे से चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक मिश्रण सूखा और गाढ़ा न हो जाए। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इससे छोटे-छोटे गोले बनाकर तैयार कर लें। अब पूरन पोली को बेलने और सेंकने के लिए आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में पूरन रखें। हल्के हाथ से बेलकर गोल रोटी बना लें। अब तवे पर घी लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। गरमा-गरम पूरन पोली पर घी डालकर सर्व करें। पूरन पोली को दही या घी के साथ सर्व करें।
