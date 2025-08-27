10 मिनट में बप्पा को बनाकर लगाएं मोतीचूर के लड्डू का भोग, बेहद टेस्टी है शेफ पंकज भदौरिया की रेसिपी ganesh Chaturthi 2025 how to make motichoor laddu recipe for lord ganesha bhog within 10 minutes by chef pankaj bhadoria, रेसिपी - Hindustan
Motichoor Laddu Recipe In 10 Minutes : अगर आप इस गणेश चतुर्थी बाजार से खरीदने की जगह खुद अपने घर की रसोई में ही बाजार जैसे टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बप्पा के प्रसाद के लिए बनाकर तैयार करना चाहती हैं तो फॉलो करें मास्टर शेफ पंकज भदौरिया की ये 10 मिनट वाली इंस्टेंट मोतीचूर लड्डू रेसिपी।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 11:25 AM
Ganesh Chaturthi 2025 Bhog Prasad Recipe : आज यानी 27 अगस्त को देशभर में बप्पा के भक्त गणेश चतुर्थी 2025 का उत्सव मना रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीजों का भोग बनाकर चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि गणपति को लड्डू का भोग प्रसाद में बेहद पसंद है। अगर आप इस गणेश चतुर्थी बाजार से खरीदने की जगह खुद अपने घर की रसोई में ही बाजार जैसे टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बप्पा के प्रसाद के लिए बनाकर तैयार करना चाहती हैं तो फॉलो करें मास्टर शेफ पंकज भदौरिया की ये 10 मिनट वाली इंस्टेंट मोतीचूर लड्डू रेसिपी। लड्डू की यह रेसिपी ना सिर्फ बेहद आसान और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है बल्कि खाने में भी बेहद टेस्टी है। बता दें, पंकज भदौरिया ने अपनी यह रेसिपी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए सामग्री

-1 कप बेसन

-1 कप चीनी

-1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर

-3/4 कप पानी

2 बड़े चम्मच घी

मोतीचूर लड्डू बनाने का तरीका

मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बनाएं। इसके लिए गैस पर एक पैन में चीनी और पानी डालकर एक तार की चाशनी बनने तक पानी को उबाल लें। लगभग 5 मिनट में चाशनी में तार बनने लगेगा। चाशनी का पानी पकाते समय बीच-बीच में चलाते हुए उसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दें। अब एक बर्तन में एक कप बेसन छानते हुए डालें। इसके बाद बेसन में थोड़ा सा पानी डालकर उससे गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लें। इस बात का खास ख्याल रखें कि बेसन का घोल बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब गैस पर एक पैन रखकर उसमें घी डालकर गर्म कर लें। इसके बाद बेसन के घोल को लंबे आकार में 3-4 करछी डाल दें। अब इन दानों को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाकर एक प्लेट में निकाल लें। जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसे तोड़कर मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें। अब बेसन के मिक्सचर को चाशनी वाले पैन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से बेसन के मिक्सचर में चाशनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसके बाद बेसन के मिक्सचर से गोल लड्डू का शेप देते जाएं। आखिर में लड्डू के ऊपर पिस्ता, बादाम के कटे हुए टुकड़े लगाकर गार्निश करें।

