गणपति बप्पा के लिए मिनटों में तैयार करें काजू के मोदक, नोट कर लें रेसिपी

Instant Kaju Modak Recipe: गणपति बप्पा को अपने हाथों से मोदक बनाकर भोग लगाना है लेकिन समय की कमी है तो वहीं ट्रेडिशनल मोदक बनाने की बजाय काजू की मदद से फटाफट कुछ ही समय में मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 07:25 AM
गणपति बप्पा को घर लाने की तैयारी में हैं। ऐसे में हर दिन उन्हें भोग लगाने के लिए खुद अपने हाथों से साफ-सुथरे पकवान बनाना चाहती हैं। तो ये इंस्टेंट काजू मोदक की रेसिपी को जरूर नोट कर लें। वैसे तो ट्रेडिशनल मोदक बनाना अच्छा लगता है। लेकिन जरूरी तो नहीं हर दिन आपके पास पर्याप्त समय हो। ऐसे में ये फटाफट बन जाने वाले काजू के मोदक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही आप इन मोदक को पसंद के हिसाब से शुगर फ्री या फिर शुगर डालकर दोनों तरीके से बना सकती हैं। तो चलिए जानें कैसे बनाएं इंस्टेंट काजू मोदक।

काजू मोदक बनाने की सामग्री

एक कप काजू

एक कप चीनी

एक चम्मच इलायची पाउडर

गुलाब की सूखी पंखुड़ियां

दो चम्मच पिस्ता

केसर के थोड़े से रेशे

दो से तीन चम्मच दूध

एक चम्मच देसी घी

मोदक का सांचा

काजू मोदक बनाने की रेसिपी

-मोदक बनाना है तो सबसे पहले मार्केट से मोदक बनाने का सांचा जरूर खरीद लाएं। जिससे कि आप अच्छे से शेप दे सकें।

-अब एक कप काजू को मिक्सर जार में डालकर पीस लें। जिससे कि ये बिल्कुल महीन तरीके से पिस जाए।

-अब चीनी को भी मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लें। इसके साथ ही इलायची के दानों को भी डालकर पीस लें। ऐसा करने से इलायची की महक अच्छी तरह से चीनी में घुल जाती और ज्यादा बेहतर आती है।

-पिस्ता को चाकू की मदद से बारीक चॉप कर लें। और, किनारे प्लेट में रख दें।

-अब काजू के पाउडर को किसी बड़ी थाली में लें और उसमे चीनी अपने स्वादानुसार मिलाएं। अगर आप शुगर फ्री मोदक बनाना चाहती हैं तो केवल टेक्सचर के लिए दो से तीन चम्मच डाल दें क्योंकि काजू में खुद ही पर्याप्त मिठास होती है। और अगर मिठास का स्वाद बढ़ाना है तो चीनी आधा कप के करीब डाल दें।

-चीनी में पहले से मिली इलायची की वजह से महक तेजी से फैलेगी। अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

-दो से तीन चम्मच दूध डालकर इस मिक्सचर को आटे की तरह गूंथ लें। काजू पीसते वक्त इसका नेचुरल ऑयल निकलता है, जिसकी वजह से काजू पहले से ही स्टिकी सा रहता है। इसलिए ज्यादा दूध डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे कि मिक्सचर बहुत गीला ना हो।

-इसे अच्छी तरह से गूंधने के बाद ऊपर से आधा चम्मच देसी घी डालकर चिकना कर दें।

-अब मोदक का सांचा लेकर उसमे दोनों साइड पर काजू के मिक्सचर को रखें। बीच में पिस्ता जो काटकर रखी हैं। उसके थोड़े से टुकड़े रखें।

-मोदक के सांचे में पहले से ही गुलाब की पत्तियां और केसर के रेशे रख दें। जिससे कि मोदक के बाहरी तरफ ये रेशे और पंखुड़ियां चिपक जाएं और मोदक दिखने में सुंदर लगे। तो बस ऐसे ही सारे मोदक तैयार कर लें और बप्पा को इसका भोग लगाएं।

