प्रोटीन से भरपूर हैं मखाना से बनी ये 3 डिशेज, कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है तो ट्राई करें रेसिपी

मखाना सही मायने में एक सुपरफूड है। इन छोटे-छोटे सफेद दानों में न सिर्फ तरह-तरह के मिनरल्स बल्कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होता है। मखाना से बनने वाली कुछ रेसिपीज बता रही हैं ममता पांडेय

स्वाद और सेहत से भरपूर मखाना को सुपरफूड यूं ही नहीं कहा जाता। ये छोटे-छोटे सफेद दाने, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये काफी हल्के-फुल्के होते हैं और इनमें कैलोरी की मात्रा भी ज्यादा नहीं होती। इसलिए वेट लॉस हो या कभी हेल्दी स्नैकिंग का मन हो, झट से मखाना खा लीजिए। वैसे मखाना को आप कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मखाना फ्राई से ले कर आलू मखाना तक, ऐसी कई डिशेज मखाना से बनाई जा सकती हैं, जो खाने में भी टेस्टी हैं और झटपट बन भी जाती हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही तीन मजेदार डिशेज की रेसिपी ले कर आए हैं, जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।

मखाना फ्राई सामग्री: • मखाना: 100 ग्राम • घी: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार lकाली मिर्च पाउडर: स्वादानुसार • हल्दी पाउडर: चुटकी भर

विधि: एक छोटे-से बाउल में पिघला हुआ घी, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। मखाने को सूखा भून लें। मखाना धीमी आंच पर आठ से 10 मिनट में अच्छी तरह से भुन पाएगा। घी वाले मिश्रण को कड़ाही में डालकर मिलाएं। तीन से चार मिनट और फ्राई करें। गर्मागर्म सर्व करें।

काजू मखाना करी सामग्री: • मखाना: 100 ग्राम • काजू का पेस्ट: 1/2 कप • काजू: 10 • फ्रेश क्रीम: 2 चम्मच • कटा प्याज: 2 • बारीक कटी लहसुन: 4 कलियां • बारीक कटा अदरक: 1 टुकड़ा • हरी मिर्च: 2 • तेजपत्ता: 1 • दालचीनी: 1 टुकड़ा • इलायची पाउडर: 1/2 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1/2 चम्मच • धनिया पाउडर: 1 चम्मच • जीरा पाउडर: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • तेल: 4 चम्मच • बारीक कटी धनिया पत्ती: 1 चम्मच

विधि: एक चम्मच तेल कड़ाही में गर्म करके मखाना और काजू को भून लें। उसी कड़ाही में दो चम्मच तेल और गर्म करें। तेजपत्ता, दालचीनी, अदरक और लहसुन डालें। सुनहरा होने तक भूनें। प्याज डालें और सुनहरा होने तक भून लें। टमाटर डालें और भूनें। गैस ऑफ कर मिश्रण को ठंडा होने दें। मिश्रण में से तेजपत्ता और दालचीनी निकाल लें, बाकी सामग्री को मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें। बचे तेल को गर्म करें और तैयार पेस्ट को दो मिनट के लिए भून लें।

लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर तेल के अलग होने तक भूनें। काजू का पेस्ट और क्रीम कड़ाही में डालें, दो मिनट भूनें। नमक और आवश्यकतानुसार पानी डालें। जब ग्रेवी उबलने लगे तो उसमें भुना हुआ मखाना और काजू डालें। आंच धीमी करके दो से तीन मिनट तक पकाएं। गैस ऑफ करें, धनिया पत्ती से गार्निश करें। नान या रोटी के साथ सर्व करें।

आलू मखाना सामग्री: • छोटे आलू: 1 कप • मखाना: 1 कप • जीरा: 1 चम्मच • सौंफ: 1 चम्मच • बारीक कटी मिर्च: 2 • लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • धनिया पाउडर: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • तेल: 2 चम्मच • बारीक कटी धनिया पत्ती: 2 चम्मच