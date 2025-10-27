Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीforget coriander and mint chutney how to make chatpati green tamarind chutney recipe hari imly ki chutney kyse banaye
धनिया-पुदीना छोड़िए ट्राई करें हरी इमली की चटनी, नोट करें चटपटी रेसिपी

धनिया-पुदीना छोड़िए ट्राई करें हरी इमली की चटनी, नोट करें चटपटी रेसिपी

संक्षेप: Green Tamarind Chutney Recipe : हर मील के साथ हर बार अगर आप धनिया-पुदीना की चटनी खाकर बोर हो चुके हैं तो ट्राई करें चटपटी हरी इमली की चटनी की रेसिपी। यह विटामिन सी रिच चटनी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और चटपटी है बल्कि सेहत को भी कई फायदे देती है।

Mon, 27 Oct 2025 09:54 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Green Tamarind Chutney Recipe : मौसम के बदलाव का सीधा असर आपकी सेहत पर ही नहीं बल्कि आपके खानपान पर भी पड़ता है। हर मौसम की अपनी एक अलग डिश और चटनी होती है। जो भोजन का स्वाद और आपकी भूख को बढ़ाने का काम करती है। ज्यादातर लोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए लंच हो या डिनर, साथ में धनिया-पुदीना की चटनी अकसर परोसते हैं। धनिया-पुदीना की चटनी का स्वाद बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक को पसंद होता है। लेकिन हर मील के साथ हर बार अगर आप धनिया-पुदीना की चटनी खाकर बोर हो चुके हैं तो ट्राई करें चटपटी हरी इमली की चटनी की रेसिपी। यह विटामिन सी रिच चटनी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और चटपटी है बल्कि सेहत को भी कई फायदे देती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है चटपटी हरी इमली की चटनी।

हरी इमली की चटनी बनाने के लिए सामग्री

-1 कप (छिली और धुली हुई) हरी इमली

-½ कप गुड़

-2 हरी मिर्च

-1 छोटा टुकड़ा अदरक

-½ कप धनिया पत्ती

-¼ कप पुदीना पत्ती

-1 चम्मच भुना जीरा पाउडर

-½ चम्मच काला नमक

-नमक स्वाद अनुसार

-पानी

हरी इमली की चटनी बनाने का तरीका

हरी इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हरी इमली को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रख लें। अब मिक्सी के जार में कटी हुई हरी इमली, गुड़, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और पुदीना और थोड़ा सा पानी डालकर सब चीजों का बारीक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और स्वादानुसार नमक डालें। अगर चटनी ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो उसमें थोड़ा सा पानी और डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। इसके बाद एक बार फिर तैयार चटनी को मिक्सी में डालकर चला लें। ऐसा करने से चटनी में डाली गई सभी सामग्री एक साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। अब तैयार चटनी को एक कटोरे में निकालकर सर्व करने से 10 मिनट पहले ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। आप इस चटनी को दाल-चावल, समोसा या फिर पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इस चटनी को एक हफ्ते के लिए बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।