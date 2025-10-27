धनिया-पुदीना छोड़िए ट्राई करें हरी इमली की चटनी, नोट करें चटपटी रेसिपी

संक्षेप: Green Tamarind Chutney Recipe : हर मील के साथ हर बार अगर आप धनिया-पुदीना की चटनी खाकर बोर हो चुके हैं तो ट्राई करें चटपटी हरी इमली की चटनी की रेसिपी। यह विटामिन सी रिच चटनी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और चटपटी है बल्कि सेहत को भी कई फायदे देती है।

Green Tamarind Chutney Recipe : मौसम के बदलाव का सीधा असर आपकी सेहत पर ही नहीं बल्कि आपके खानपान पर भी पड़ता है। हर मौसम की अपनी एक अलग डिश और चटनी होती है। जो भोजन का स्वाद और आपकी भूख को बढ़ाने का काम करती है। ज्यादातर लोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए लंच हो या डिनर, साथ में धनिया-पुदीना की चटनी अकसर परोसते हैं। धनिया-पुदीना की चटनी का स्वाद बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक को पसंद होता है। लेकिन हर मील के साथ हर बार अगर आप धनिया-पुदीना की चटनी खाकर बोर हो चुके हैं तो ट्राई करें चटपटी हरी इमली की चटनी की रेसिपी। यह विटामिन सी रिच चटनी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और चटपटी है बल्कि सेहत को भी कई फायदे देती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है चटपटी हरी इमली की चटनी।

हरी इमली की चटनी बनाने के लिए सामग्री -1 कप (छिली और धुली हुई) हरी इमली

-½ कप गुड़

-2 हरी मिर्च

-1 छोटा टुकड़ा अदरक

-½ कप धनिया पत्ती

-¼ कप पुदीना पत्ती

-1 चम्मच भुना जीरा पाउडर

-½ चम्मच काला नमक

-नमक स्वाद अनुसार

-पानी