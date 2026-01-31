एक चम्मच में सेहत का खजाना: न्यूट्रिशन कोच की अलसी चटनी रेसिपी
अगर आप अपने रोज के खाने को बिना ज्यादा मेहनत सुपर हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशन कोच आकांक्षा गावा की यह नो-ऑयल अलसी की सूखी चटनी एक परफेक्ट विकल्प है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम चाहते हैं कि खाना ना सिर्फ स्वादिष्ट हो, बल्कि पोषण से भरपूर भी हो। ऐसे में छोटी-सी चीज अगर पूरे मील की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दे, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन कोच आकांक्षा गावा की बताई गई यह नो ऑयल फ्लैक्ससीड (अलसी) ड्राई चटनी ऐसी ही एक स्मार्ट रेसिपी है जिसे आप हफ्ते में एक बार बनाकर कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अलसी और तिल का कॉम्बिनेशन हेल्दी फैट्स का पावरहाउस माना जाता है। ये शरीर को अंदर से पोषण देता है, हार्मोन बैलेंस, स्किन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। इस चटनी में शामिल भुना चना इसका एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट है, जो ना सिर्फ टेक्सचर को परफेक्ट रखता है बल्कि प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फाइबर भी जोड़ता है। साथ ही करी पत्ता, जीरा और काली मिर्च पाचन सुधारकर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाते हैं।
अलसी की सूखी चटनी बनाने की सामग्री
1 कप अलसी (Flaxseeds), ¼ कप तिल, ¼ कप सूखा नारियल, 2 टेबलस्पून भुना चना, 5–6 लहसुन की कलियां, 5–6 सूखी लाल मिर्च, 15–20 करी पत्ते, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च
रेसिपी: कैसे बनाएं परफेक्ट ड्राई चटनी
- सबसे पहले भारी तले की कढ़ाही में अलसी को धीमी-मध्यम आंच पर बिना तेल के भूनें। जब अलसी चटकने लगे, तो गैस बंद कर दें।
- अब अलग से तिल, सूखा नारियल, भुना चना, लहसुन, लाल मिर्च, करी पत्ता, जीरा और काली मिर्च को हल्का कुरकुरा होने तक भून लें।
- अब सारी सामग्री को मिलाकर 15–20 मिनट तक ठंडा होने दें। इसके बाद मिक्सर में डालकर पल्स मोड पर दरदरा पीस लें।
- ध्यान रखें कि मिक्सर लगातार ना चलाएं, वरना चटनी गीली हो सकती है।
परफेक्ट रिजल्ट के लिए जरूरी टिप्स
- हमेशा भारी तले की कढ़ाही का इस्तेमाल करें।
- नारियल और भुना चना गैस बंद करके गर्म कढ़ाही में डालें।
- गरम मिश्रण को कभी ना पीसें।
- एयरटाइट कांच के जार में स्टोर करें।
- यह चटनी 1 महीने तक रूम टेम्परेचर और 2 महीने तक फ्रिज में सुरक्षित रह सकती है।
परोसने के आसान और टेस्टी तरीके
- थोड़ा सा घी मिलाकर भाखरी या चपाती के साथ परोसें।
- दही चावल या सादा दाल-चावल पर छिड़ककर भी खा सकते हैं।
- बटर लगे टोस्ट पर स्प्रिंकल करके भी स्वादिष्ट लगती है।
- यह छोटी-सी चटनी आपके हर मील को बड़ा हेल्दी बना सकती है।
लेखक के बारे में
