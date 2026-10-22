एगलेस ऑमलेट और 40 ग्राम प्रोटीन, फिटनेस इंफ्लूएंसर से सीखें बनाना
अंडे नहीं खाते और ब्रेकफास्ट में किसी ऐसी रेसिपी की तलाश में जो आपके प्रोटीन इटेक को पूरा कर दे तो ये रेसिपी बेस्ट है। फिटनेस इंफ्लूएंसर ने शेयर किया है कि कैसे आप सिंपल तरीके से वेज ऑमलेट बना सकते हैं, नोट कर लें तरीका।
वेजिटेरियन हैं और अंडे भी नहीं खाती तो प्रोटीन इनटेक हर दिन पूरा करना चैलेंज हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन पूरा करने के लिए खाने की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिट रहने की राह पर हैं और अपने प्रोटीन को पूरा करना भी चैलेंज बन गया है तो इस फिटनेस इंफ्लूएंसर की सलाह लें, जिसने बताया कि बगैर अंडे के तैयार ऑमलेट से आप 40 ग्राम प्रोटीन का इनटेक पूरा कर सकते हैं, ये वेजिटेरियन ऑमलेट उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो अंडे नहीं खाते हैं, तो चलिए जानें कैसे बनेंगे प्रोटीन रिच एगलेस ऑमलेट।
एगलेस ऑमलेट को बनाने के लिए प्रोटीन रिच बेसन और पनीर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलने वाला, इसे और हेल्दी बनाने के लिए काफी सारी सामग्री डाली गई है तो जान लें बनाने का तरीका।
वेज ऑमलेट बनाने की सामग्री
30 ग्राम बेसन
100 ग्राम हाई प्रोटीन पनीर
तीन चौथाई कप पालक, बारीक कटा हुआ
6-7 मशरूम बारीक कटा हुआ
2-3 छोटे चेरी टमाटर
नमक स्वादानुसार
आधा चम्मच चिली फ्लेक्स
आधा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स
एक चौथाई चम्मच काली मिर्च
दो से तीन चम्मच तेल
वेज ऑमलेट बनाने का तरीका
- सबसे पहले किसी बड़े बाउल में 30 ग्राम बेसन लें, उसमे नमक, काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स और पानी डालकर फेंट लें।
- ध्यान रहे कि बेसन का घोल डोसा बैटर से ज्यादा पतला होना चाहिए।
- नॉनस्टिक पैन को गैस पर चढ़ाएं और बगैर किसी तेल के कटे हुए मशरूम डालकर उन्हें दो से तीन मिनट तक पकाएं। मशरूम अपना पानी छोड़कर धीमी प्लेम पर आराम से पक जाएगा।
- अब पहले से ही काटकर रखे पालक को लें और उसे मशरूम के पक जाने पर डाल दें। साथ में छोटे वाले चेरी टमाटर भी डालें।
- ऊपर से थोड़ा सा नमक और चुटकीभर काली मिर्च डाल दें।
- बिल्कुल धीमी आंच पर दो से तीन मिनट तक सबको मिक्स करके पकाएं। जब सब्जियां गल जाएं तो इन्हें किसी प्लेट में पलट कर रख लें।
- तवा लेकर उस पर हल्का सा तेल लगाएं और गर्म हो जाने दें।
- तवा गर्म होने के बाद बेसन का तैयार घोल लेकर उसे फैलाएं। ध्यान रहे कि ये बहुत पतला ना रहे नहीं तो क्रिस्पी हो जाएगा और ऑमलेट वाला टेक्सचर नहीं मिलेगा।
- एक तरफ से जब ऑमलेट आधा पक जाए तो ऊपर से पनीर को ग्रेट करके डालें और करछूल से दबाएं।
- जब ऑमलेट अच्छी तरह से पक जाए तो ऊपर से तैयार सब्जियों को डालें और चीज की स्लाइस रख दें।
- कवर करके दो मिनट और पकाएं लगभग धीमी आंच पर जिससे कि चीज मेल्ट हो जाए और सारी सब्जियों में घुल ना जाए।
- बस ऑमलेट को फोल्ड करें और रेडी है टेस्टी 40 ग्राम प्रोटीन से लोडेड वेजिटेबल ऑमलेट, जिसे ट्राई करना तो बनता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना