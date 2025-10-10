रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी टिक्का घर पर ही बनाएं, त्यौहारों के लिए सीख लें 3 चटपटी रेसिपी Festive Tandoori Treats Paneer, Aloo &amp; Gobhi Tikka Recipes to Try at Home, रेसिपी - Hindustan
Festive Tandoori Treats Paneer, Aloo &amp; Gobhi Tikka Recipes to Try at Home

रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी टिक्का घर पर ही बनाएं, त्यौहारों के लिए सीख लें 3 चटपटी रेसिपी

रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर में चाहिए तो तंदूरी टिक्का बनाइए। कम मेहनत से बेहतरीन स्वाद की गारंटी आपको मिलेगी। बेहतरीन तंदूरी टिक्का की रेसिपीज बता रही हैं राधिका कुमारी

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:54 PM
त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में घर पर मेहमानों का आना-जाना भी लगा रहेगा और घरवालों की भी कुछ बढ़िया खाने की फरमाइश आती रहेगी। ऐसे मौके के लिए तंदूरी टिक्का से बेहतर भला क्या होगा। इनका स्मोकी, चटपटा स्वाद पेट भी भर देगा और दिल भी खुश कर देगा। घबराइए नहीं क्योंकि पनीर से ले कर आलू और गोभी टिक्का तक आप घर पर आसानी से बना सकती हैं। बहुत छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो एकदम वही रेस्टोरेंट वाला स्वाद मिलेगा। बड़ी ही सिंपल और परफेक्ट रेसिपी साझा कर रही हैं राधिका कुमारी, जो आपको इस बार जरूर ट्राई करनी चाहिए।

तंदूरी पनीर टिक्का

सामग्री: मैरीनेट करने के लिए सामग्री: • सरसों तेल: 1/2 चम्मच • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 2 चम्मच • धनिया पाउडर: 1/2 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • गरम मसाला पाउडर: 1/4 चम्मच • चाट मसाला: 1/2 चम्मच • नीबू का रस: 1 चम्मच • दही: 1 चम्मच अन्य सामग्री • पनीर: 400 ग्राम • तेल: 1 चम्मच

विधि: एक छोटे पैन में आधा चम्मच सरसों तेल गर्म कर गैस ऑफ कर दें। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालकर मिलाएं। तेल जब ठंडा हो जाए तो इस मिश्रण में दही, नीबू का रस, धनिया पाउडर, गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच नमक डालकर मिलाएं। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं। पनीर को मोटे-मोटे टुकड़ों में काटें। एक बड़े बर्तन में पनीर के टुकड़े डालें। उसमें मैरीनेट करने के लिए तैयार मसाला डालें और हल्के हाथों से मिलाएं। ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा तेल लगाएं। पनीर के टुकड़ों को तवा पर रखें और दोनों ओर से पांच-पांच मिनट तक पकाएं। तवा से तैयार टिक्का को हटाएं और हरी चटनी व प्याज के साथ सर्व करें।

तंदूरी आलू टिक्का

सामग्री: • छोटे आलू: 18 मैरीनेट करने के लिए सामग्री: • सरसों तेल: 11/4 चम्मच • अदरक-लहसुन पेस्ट: 2 चम्मच • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच • धनिया पाउडर: 3/4 चम्मच • जीरा पाउडर: 11/4 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • तंदूरी मसाला: 2 चम्मच • नमक: स्वादानुसार lदही: 1/2 कप • भुना बेसन: 1/4 चम्मच • कसूरी मेथी : 1/2 चम्मच, अन्य सामग्री: • बड़े टुकड़ों में कटा प्याज: 1/2 कप • बड़े टुकड़ों में कटी शिमला मिर्च: 1/2 कप • बटर: आवश्यकतानुसार • चाट मसाला: आवश्यकतानुसार

विधि: तंदूरी टिक्का बनाने के लिए अगर आप बांस की सींक इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसे कम-से-कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें। ऐसा करने से सब्जियों को पकाते वक्त वे जलेंगे नहीं। आलू को धोकर कुकर में डालें। वश्यकतानुसार पानी डालकर कुकर बंद करें। मध्यम आंच पर एक सीटी लगाएं। आलू का छिलका छील लें। एक बड़े बर्तन में सरसों तेल, अदरक-लहसुन पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तंदूरी मसाला, हल्दी और नमक डालकर मिलाएं। इस मिश्रण में दही डालकर मिलाएं।

अब इसमें भुना बेसन और कसूरी मेथी डालकर मिलाएं। प्याज, शिमला मिर्च और आलू को इस मिश्रण में डालें व मिलाएं। ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इस बीच कोयला जलाएं। कोयला जब बिल्कुल लाल हो जाए तो उसके एक-दो टुकड़े को स्टील की एक छोटी-सी कटोरी में डालें। इस कटोरी को आलू वाले मिश्रण के बर्तन के बीच में डालें। कटोरी में एक चम्मच घी डालें और बर्तन को तीन-चार मिनट के लिए ढक दें। कोयले से निकलने वाले धुएं से आलू में तंदूर वाला फ्लेवर आ जाएगा।

कोयले वाली कटोरी को बर्तन से निकालें। सींक में बारी-बारी से आलू, प्याज और शिमला मिर्च को गूंथ लें। एयर फ्रायर का तापमान 350 फॉरनेहाइहट पर सेट करें। एक साथ तीन से चार सींक को उसमें रखें और आठ से बारह मिनट तक पकाएं। एक बार पक जाने पर टिक्के के ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा तेल लगा दें। ऐसा करने से टिक्के की नमी लॉक हो जाएगी। आलू टिक्का के ऊपर चाट मसाला छिड़कें। प्याज के स्लाइस के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

तंदूरी गोभी टिक्का

सामग्री: • कटी हुई गोभी: 2 • गाढ़ा दही:1 कप • लाल मिर्च पाउडर:1/2 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • धनिया पाउडर: 1 चम्मच • चाट मसाला: 1 चम्मच • अजवाइन: 1/2 चम्मच • कसूरी मेथी: 1 चम्मच • बेसन: 3 चम्मच • तेल: आवश्यकतानुसार • नमक: स्वादानुसार

विधि: गोभी टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले भाप पर गोभी की कलियों को पकाएं। स्टीमर या इडली मेकर में गोभी की कलियों को डालें और तेज आंच पर चार से पांच मिनट तक पकाएं। गैस ऑफ करें और गोभी की कलियों को निकाल लें। एक बर्तन में दही, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, कसूरी मेथी, बेसन और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। दही वाले इस मिश्रण में गोभी की कलियों को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और मिश्रण को ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दें।

अब कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें गोभी के टुकड़ों को डालकर मिलाएं। मध्यम आंच पर गोभी को कुछ मिनट पकाएं। इस बीच कोयला जलाएं। कोयला जब बिल्कुल लाल हो जाए तो उसके एक-दो टुकड़े को स्टील की एक छोटी-सी कटोरी में डालें। इस कटोरी को तंदूरी गोभी वाली कड़ाही के बीच में डालें। कटोरी में एक चम्मच घी डालें और कड़ाही को एक मिनट के लिए ढक दें। कोयले से निकलने वाले धुएं से गोभी में तंदूर वाला फ्लेवर आ जाएगा। गैस ऑफ करें और तंदूरी गोभी को हरी चटनी व बारीक कटे प्याज के साथ सर्व करें।

