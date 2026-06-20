Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Father's Day Special: बिना अंडे-मैदा के फादर्स डे पर बनाएं हेल्दी वनिला केक, टेस्ट में लगता है जबरदस्त

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कोई भी सेलिब्रेशन केक के बिना अधूरा है। फादर्स डे के खास मौके पर केक घर पर बनाकर तैयार करें। यहां हम वनीला केक बनाने का तरीका बता रहे हैं। जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। सीखिए हेल्दी वनिला केक बनाने का तरीका।

Father's Day Special: बिना अंडे-मैदा के फादर्स डे पर बनाएं हेल्दी वनिला केक, टेस्ट में लगता है जबरदस्त

फादर्स डे पिता को सम्मान और प्यार देने का एक बेहद खास दिन है। यह दिन हमारे जीवन में पिता के अमूल्य योगदान, उनके त्याग और उनके निस्वार्थ प्यार के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका है। फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस साल फादर्स डे 21 जून 2026 को मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर बच्चे अपने पिता को अलग-अलग तरह के सरप्राइज देते हैं और उनको स्पेशल फील करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी सेलिब्रेशन केक के बिना अधूरा है। इसलिए फादर्स डे के खास मौके पर उनके लिए केक जरूर बनाएं। यहां हम एक हेल्दी केक बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। इस रेसिपी से केक बनाने में ना अंडे का इस्तेमाल होगा और ना ही मैदा का। सीखिए हेल्दी वनीला केक बनाने की आसान रेसिपी और सिंपल टिप्स जिससे केक बेहतरीन स्वाद वाला बनेगा।

हेल्दी वनीला केक बनाने की सामग्री

केक बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम दही, एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 120 मिली न्यूट्रल-फ्लेवर वाला ऑयल, 150 ग्राम चीनी, 60 मिली दूध, एक छोटा चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट, 180 ग्राम गेहूं का आटा, 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, 50 ग्राम कटे हुए बादाम।

ये भी पढ़ें:देसी स्वाद के शौकीनों के लिए परफेक्ट है बिहारी स्टाइल चटपटा भरवां परवल, रेसिपी

हेल्दी वनीला केक बनाने का तरीका

एक कटोरे में दही और बेकिंग सोडा लें और इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें जब तक कि इसमें झाग न बन जाए। फिर इस मिक्स में तेल और चीनी डालें और अच्छी तरह मिलने तक फेंटे। दही वाले मिक्स में दूध, वनीला पाउडर, आटा, बेकिंग पाउडर को छानकर डालें। इसे दोबारा अच्छे से फेंटें ताकि एक स्मूद बैटर बन जाए जो धार की तरह गिरे। अब इस बैटर को गोल मोल्ड में डालें और ऊपर से कटे हुए बादाम से गार्निश करें। केक को पहले से गरम ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 40-45 मिनट तक बेक करें या तब तक बेक करें जब तक कि बीच में डाली गई सींक या टूथपिक साफ न निकले। अच्छे से बेक होने के बाद इस केक को एक प्लेट में रखें और फिर डेकोरेशन के साथ केक कटिंग करवाएं। आप मिल्क चॉकलेट से केक को डेकोरेट कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आज बनाएं टेस्टी पनीर पेपर फ्राई, देखिए झटपट बनने वाली रेसिपी

टिप्स

  • केक को हमेशा 160 डिग्री सेलसियस से 180 डिग्री सेलसियस के बीच ही बेक करें। अगर आंच या तापमान बहुत तेज होगा तो केक ऊपर से जल जाएगा या बीच से फट जाएगा। कई बार ये सख्त भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें:आज बनाएं टेस्टी पनीर पेपर फ्राई, देखिए झटपट बनने वाली रेसिपी
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Recipe In Hindi veg recipe ideas Fathers day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।