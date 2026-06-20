Father's Day Special: बिना अंडे-मैदा के फादर्स डे पर बनाएं हेल्दी वनिला केक, टेस्ट में लगता है जबरदस्त

कोई भी सेलिब्रेशन केक के बिना अधूरा है। फादर्स डे के खास मौके पर केक घर पर बनाकर तैयार करें। यहां हम वनीला केक बनाने का तरीका बता रहे हैं। जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। सीखिए हेल्दी वनिला केक बनाने का तरीका।

फादर्स डे पिता को सम्मान और प्यार देने का एक बेहद खास दिन है। यह दिन हमारे जीवन में पिता के अमूल्य योगदान, उनके त्याग और उनके निस्वार्थ प्यार के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका है। फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस साल फादर्स डे 21 जून 2026 को मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर बच्चे अपने पिता को अलग-अलग तरह के सरप्राइज देते हैं और उनको स्पेशल फील करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी सेलिब्रेशन केक के बिना अधूरा है। इसलिए फादर्स डे के खास मौके पर उनके लिए केक जरूर बनाएं। यहां हम एक हेल्दी केक बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। इस रेसिपी से केक बनाने में ना अंडे का इस्तेमाल होगा और ना ही मैदा का। सीखिए हेल्दी वनीला केक बनाने की आसान रेसिपी और सिंपल टिप्स जिससे केक बेहतरीन स्वाद वाला बनेगा।

हेल्दी वनीला केक बनाने की सामग्री केक बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम दही, एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 120 मिली न्यूट्रल-फ्लेवर वाला ऑयल, 150 ग्राम चीनी, 60 मिली दूध, एक छोटा चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट, 180 ग्राम गेहूं का आटा, 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, 50 ग्राम कटे हुए बादाम।

हेल्दी वनीला केक बनाने का तरीका एक कटोरे में दही और बेकिंग सोडा लें और इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें जब तक कि इसमें झाग न बन जाए। फिर इस मिक्स में तेल और चीनी डालें और अच्छी तरह मिलने तक फेंटे। दही वाले मिक्स में दूध, वनीला पाउडर, आटा, बेकिंग पाउडर को छानकर डालें। इसे दोबारा अच्छे से फेंटें ताकि एक स्मूद बैटर बन जाए जो धार की तरह गिरे। अब इस बैटर को गोल मोल्ड में डालें और ऊपर से कटे हुए बादाम से गार्निश करें। केक को पहले से गरम ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 40-45 मिनट तक बेक करें या तब तक बेक करें जब तक कि बीच में डाली गई सींक या टूथपिक साफ न निकले। अच्छे से बेक होने के बाद इस केक को एक प्लेट में रखें और फिर डेकोरेशन के साथ केक कटिंग करवाएं। आप मिल्क चॉकलेट से केक को डेकोरेट कर सकते हैं।