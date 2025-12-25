Hindustan Hindi News
कभी ट्राई किया है प्रयागराज का फेमस सकौड़ा, सीख लें घर में बनाने का तरीका

संक्षेप:

Allahabadi Sakoda Recipe: प्रयागराज में सर्दियों के दिनों में मिलने वाला तीखा चटपटा सकौड़ा बेहद पसंद किया जाता है। लेकिन अगर आप प्रयागराज जाकर इसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं तो घर में बनाने का तरीका सीख लें। नोट कर लें बिल्कुल आसान सी रेसिपी।

Dec 25, 2025 06:33 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
प्रयागराज जाने वाले हैं तो यहां के फेमस सकौड़ा के टेस्ट को ट्राई किए बगैर ना लौटे। कड़कड़ाते कोहरे वाली ठंड में शाम को प्रयागराज की कई गलियों में आपको गर्मागर्म सकौड़े का टेस्ट लेने को मिल जाएगा। इसका तीखा, चटपटा स्वाद सर्दी में गर्मी का एहसास दे जाता है। लेकिन अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे तो इस स्वाद को घर में भी ले सकते हैं। सीख लें शेफ भूपी किचन में बताए प्रयागराज के फेमस सकौड़ा बनाने की बिल्कुल आसान सी रेसिपी। नोट कर लें बनाने का तरीका।

सकौड़ा बनाने की सामग्री

एक गड्डी पालक

मेथी एक बंडल

धनिया की पत्तियां

काली मिर्च

अजवाइन

साबुत धनिया

जीरा एक चम्मच

एक चम्मच हींग पाउडर

आधा चम्मच हल्दी

एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा कप बेसन

आधा कप गेंहू का आटा

पानी

3 प्याज

हरी मिर्च

तेल

धनिया पाउडर

गरम मसाला

काला नमक

हरी धनिया के पत्ते

सकौड़ा बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले पालक को धोकर अच्छी तरह से छोटा-छोटा काट लें।
  • उसी तरह से थोड़ी सी मेथी को भी अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और बारीक काट लें। साथ ही हरी धनिया को भी काट कर साथ में मिला लें।
  • अब इन सारे पत्तों में नमक स्वादानुसार, साबुत धनिया, जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हींग मिलाएं।
  • साथ ही अजवाइन, कुटी काली मिर्च भी डाल दें।
  • बेसन आधा कप और आधा कप गेहूं का आटा डालकर मिलाएं।
  • हाथ में पानी लेकर जरूरत के मुताबिक इतना मिलाएं कि सारे पत्ते अच्छी तरह से बाइंड होकर गोल बॉल शेप में बन जाएं।
  • सरसों का तेल कड़ाही में गर्म करें और इनके छोटे बॉल्स बनाकर तल लें।
  • प्याज के छोटे टुकड़े मिक्सी के जार में डालें। साथ ही अदरक और हरी मिर्च डालकर पेस्ट बना लें।
  • अब कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और तैयार प्याज के पेस्ट को डाल दें।
  • जब ये अच्छी तरह से भुनने लगे तो लाल मिर्च डाल दें।
  • जब ये मसाला तेल छोड़ दे तो इसमे पानी डालें और उबालें।
  • साथ में नमक और फ्रेश फ्राईड बॉल को डाल दें।
  • सबसे आखिरी में गरम मसाला डालकर उबालें।
  • बस तैयार है गर्मागर्म चटपटा तीखा सकौड़ा।

Aparajita

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
