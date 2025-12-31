बड़े चाव से खाए जाते हैं ओल्ड दिल्ली के फेमस गोभी के पकौड़े, आप भी सीख लें रेसिपी
Gobhi ke pakode recipe: दिल्ली की चाट और स्ट्रीट फूड के साथ ही यहां के पकौड़ों का स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। जैसे ये गोभी के पकौड़े, जिन्हें एक बार खा लिया तो स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। इन दिल्ली वाले गोभी के पकौड़े को बनाने की रेसिपी आप भी जान लें।
सर्दियों के सीजन में मार्केट में ढेर सारी गोभी मिलती है। इन ताजी-ताजी गोभियों के पराठे और सब्जियों तो कई बार बनाई होंगी। लेकिन अब इसके टेस्टी पकौड़े बनाकर ट्राई करें। काफी सारे लोगों को शिकायत रहती है कि गोभी के पकौड़े बनाने में कोई टेस्ट नहीं रहता। ऐसे में ये पुरानी दिल्ली के फेमस गोभी के पकौड़े की रेसिपी को नोट कर लें। जो दिल्लीवालों के फेवरेट हैं और जमकर खाए जाते हैं। इन पकौड़ों में पूरा स्वाद और चटपटापन मिलता है। इंस्टाग्राम पर व्लॉगर कृष्णा गुप्ता ने इस रेसिपी को शेयर किया है। जिसे देखकर आप भी सीख लें कैसे बनाए जाएंगे गोभी के चटपटे पकौड़े।
गोभी के पकौड़े बनाने की सामग्री
फूल गोभी
धनिया पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
भुना जीरा पाउडर
नमक स्वादानुसार
अमचूर पाउडर
अजवाइन
बेसन एक कप
लहसुन 4-5 कली
बेकिंग सोडा एक चुटकी
गोभी के पकौड़े बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले गोभी को धोकर अच्छी तरह से उसके फूल को अलग कर लें।
- हर फूल को अच्छी तरह से क्लीन कर के किसी बाउल में लें। उसमे नमक एक चौथाई चम्मच, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर डालकर गोभी को मिला लें।
- फिर इसे करीब दस से पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें।
- अब किसी बर्तन में बेसन लें और उसमे नमक स्वादानुसार, हींग, हल्दी पाउडर थोड़ी सी डालकर मिक्स करें।
- साथ ही अजवाइन और भुने जीरे का पाउडर भी मिला दें।
- लहसुन की कलियों को छीलकर पीस लें। और पानी में डालकर पहले से रख दें।
- जब बेसन का घोल बनाना हो तो इस लहसुन के पानी को छान लें। और इस लहसुन के पानी से बेसन का घोल तैयार करें।
- बेसन के घोल को अच्छी तरह से फेंट लें जिससे इसका कलर हल्का हो जाए।
- अब कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और जब पकौड़े तलने वाली हों तो बेसन के घोल में एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दें। अब गोभियों को बेसन में लपेटकर तल लें।
- पकौड़ियों को तलने के बाद किसी टिशू पेपर पर निकालें और इन्हें हाथ की मदद से क्रश करके चपटा कर दें।
- जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तो इन्हें दोबारा तेज फ्लेम पर फटाफट तलकर निकालें। जिससे ये क्रिस्पी बनें और स्वाद का पूरा मजा आए।
- ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करे हरी चटनी, सॉस के साथ सर्व करें।
- आप चाहें तो गोभी के पकौड़ों को एक बार फ्राई करके स्टोर कर सकती हैं और जब मेहमान आएं तो दोबारा से क्रश किए हुए पकौड़ों को तलकर गर्मागर्म क्रिस्पी सर्व करें। इस तरह के गोभी के पकौड़े खाकर सब तारीफ करेंगे।
