बड़े चाव से खाए जाते हैं ओल्ड दिल्ली के फेमस गोभी के पकौड़े, आप भी सीख लें रेसिपी

सर्दियों के सीजन में मार्केट में ढेर सारी गोभी मिलती है। इन ताजी-ताजी गोभियों के पराठे और सब्जियों तो कई बार बनाई होंगी। लेकिन अब इसके टेस्टी पकौड़े बनाकर ट्राई करें। काफी सारे लोगों को शिकायत रहती है कि गोभी के पकौड़े बनाने में कोई टेस्ट नहीं रहता। ऐसे में ये पुरानी दिल्ली के फेमस गोभी के पकौड़े की रेसिपी को नोट कर लें। जो दिल्लीवालों के फेवरेट हैं और जमकर खाए जाते हैं। इन पकौड़ों में पूरा स्वाद और चटपटापन मिलता है। इंस्टाग्राम पर व्लॉगर कृष्णा गुप्ता ने इस रेसिपी को शेयर किया है। जिसे देखकर आप भी सीख लें कैसे बनाए जाएंगे गोभी के चटपटे पकौड़े।