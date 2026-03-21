Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईद के मौके पर झटपट बनाकर रख लें डेट्स पिस्ता कुनाफा, नोट कर लें रेसिपी

Mar 21, 2026 09:21 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

Dates Kunafa Recipe: ईद के मौके पर एक रेसिपी जो बिना मेहनत के फटाफट कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। साथ ही जो लोग शुगर लोडेड डेजर्ट से दूर रहना चाहते हैं उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। तो फटाफट नोट कर लें पिस्ता और डेट्स से तैयार टेस्टी डेट्स कुनाफा रेसिपी।

ईद के मौके पर झटपट बनाकर रख लें डेट्स पिस्ता कुनाफा, नोट कर लें रेसिपी

ईद का मौका है। मीठी सेंवईयों और पकवान से पूरा घर महक उठता है। लेकिन कुछ स्वीट डेजर्ट ऐसे भी होने चाहिए जो मीठा अवॉएड करने वाले लोग आराम से खा सके और आप उन मेहमानों के चेहरे पर खुशी देख सकें। शुगर लोडेड डेजर्ट इन दिनों लोग अवॉएड करते हैं तो आप उनके लिए हेल्दी और टेस्टी पिस्ता डेट्स कुनाफा बनाकर रेडी कर सकती हैं। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और कम समय में बनकर रेडी भी हो जाएगा। चूंकि डेट्स नेचुरली स्वीट होता है तो इसमे ऐडेड शुगर नहीं होगी। बस नोट कर लें इस आसान सी डेट्स कुनाफा को बनाने की रेसिपी।

डेट्स कुनाफा डेजर्ट बनाने की सामग्री

एक चौथाई कप पिस्ता

सौ ग्राम पतली वाली रोस्टेड सेंवई

तीन चम्मच कंडेस्ड मिल्क

दो सौ ग्राम खजूर

बारीक कटे हुए पिस्ता

मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट

डेट्स कुनाफा डेजर्ट की रेसिपी

  • सबसे पहले फ्रेश और अच्छे क्वालिटी के खजूर को लेकर बीच से कट कर लें और अंदर से बीज को निकालकर बाहर कर दें।
  • अब सेंवई को तैयार कर लें। सबसे पहले पैन में घी डालें और सेंवई को अच्छी तरह से रोस्ट कर लें।
  • पिस्ते को छिलके से निकालकर अलग कर लें। अब इन सारे पिस्ता को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें।
  • सेंवई और पिस्ता को पेस्ट को आपस में मिला लें और ऊपर से तीन से चार चम्मच कंडेस्ड मिल्क को डालें। जिससे ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह से एक दूसरे से लिपट कर मिक्स हो जाए।

ये भी पढ़ें:कॉफी-शराब के साथ ये हेल्दी चीज गर्मी में बढ़ा देती है डिहाइड्रेशन की समस्या
  • अब खजूर जिनसे बीज को निकालकर अलग किया है। उन खजूर के अंदर इस तैयार सेंवई और पिस्ता के मिक्सचर को भर दें।
  • कुछ पिस्ता बारीक काटकर रखें और साथ ही डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लें।
  • बस तैयार खजूर जिसमे मिक्सचर भरा है उनके ऊपर कटे हुए पिस्ते को चिपकाएं या स्प्रिंकल कर दें। जिससे सब चिपक जाएं और ऊपर से किसी चम्मच या पाइपिंग बैग की मदद से मेल्ट डार्क चॉकलेट को फैलाएं।
  • बस रेडी है टेस्टी एंड हेल्दी डेट्स पिस्ता कुनाफा।
  • मीठे की क्रेविंग हो रही तो इस डेजर्ट को बनाकर खाएं। मिनटों में रेडी हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:कच्चे चावल और उबले आलू को मिलाकर दस मिनट में बनाएं क्रिस्पी नगेट्स
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।