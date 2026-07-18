न प्याज, न लहसुन...फिर भी बनेगी एकदम टेस्टी ग्रेवी, एक बेस से तैयार हो जाएंगी कई तरह की सब्जियां
सावन और चातुर्मास में ज्यादातर लोग प्याज और लहसुन खाना छोड़ देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या महिलाएं को खाना बनाते समय आती है जब उन्हें ये समझ नहीं आता कि वह बिना प्याज-लहसुन के ग्रेवी कैसे बनाएं। ऐसे में यहां सीखिए और इस एक ग्रेवी का इस्तेमाल कई सब्जियों को बनाने के लिए किया जा सकता है।
सावन और चातुर्मास के चार महीनों में लोग प्याज और लहसुन का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। ऐसे में जब महिलाएं सब्जी बनाने के लिए किचन में जाती हैं तो उन्हें ये समझने में काफी दिक्कत होती है कि आखिर बिना प्याज और लहसुन के ग्रेवी किस तरह से बनाई जाए। खासतौर से ये दिक्कत उन लोगों को ज्यादा होती है जिनके घर में बिना प्याज के खाना नहीं बनता है। ऐसे में हम आपके काम को आसान करने के लिए एक ग्रेवी की रेसिपी लेकर आए हैं। जिसे बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और अच्छी बात यह है कि इस एक ग्रेवी से कई सब्जियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। सीखिए कैसे बनाएं-
बिना प्याज-लहसुन के ग्रेवी बनाने का तरीका
-अपनी पसंद के साबुत मसाले
-1 बड़ी शिमला मिर्च
-2 हरी मिर्च
-8-10 काजू
-1/2 किलो टमाटर
-मुट्ठी भर धनिया के डंठल
-3-4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
-5-6 चम्मच धनिया पाउडर
-1/4 चम्मच जीरा पाउडर
-1 चम्मच इमामी सब्जी मसाला
-1/3 चम्मच हींग
-स्वादानुसार नमक
- 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल
बिना प्याज-लहसुन के ग्रेवी कैसे बनाएं
इस पेस्ट को बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें और अपनी पसंद के खड़े मसाले डालें। हालांकि वीडियो में तेज पत्ता, काली मिर्च,चक्र फूल, हरी इलायची और दाल चीनी। अब प्याज की जगह पर शिमला मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट कर डालें। तीखेपन के लिए आप इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची डालें। फिर कुछ काजू डालकर अच्छे से मिक्स करें और पकने दें। जब ये पक जाएं तब इसमें टमाटर, हरे धनिए की डंठल और नमक डालकर अच्छी तरह से पका लें। अब बिना पानी डालें टमाटरों को गलने तक पका लें। चाहें तो इसे ढककर पका सकते हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाएं तब आंच को बंद कर दें और इसमें से सारे खड़े मसाले निकालने के बाद इसे ठंडा करके पीस लें।
अब बताए गए सूखे मसालों को एक कटोरी में निकालें और फिर पानी डलकर एक घोल बना लें। अब एक कढ़ाई में फिर से तेल गर्म करें और उसमें ये मसाले डालें। मसालों के अच्छे से पकने के बाद इसमें टमाटर वाला पेस्ट डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे पेस्ट को मसाले के साथ अच्छे से पकने दें, जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। इस स्टेप से आप पेस्ट को ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस पेस्ट को स्टोर करने से पहल अच्छी तरह से ठंडा करें और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से स्टोर कर लें। अब किसी भी सब्जी को बनाने के लिए बस इस पेस्ट से तड़का लगाएं।
टिप
-ग्रेवी को और ज्यादा रिच बनाने के लिए काजू के साथ 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज या थोड़े से मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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