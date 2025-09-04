ब्रेड नहीं अब आटे से बनाएं मजेदार सैंडविच, नोट कर लें रेसिपी

No bread sandwich recipe: घर में ब्रेड नहीं है और सैंडविच बनाना है या फिर हेल्थ की वजह से आप ब्रेड नहीं खाते। गेहूं के आटे से बना लें मजेदार और टेस्टी सैंडविच, नोट कर लें बिल्कुल आसान सी रेसिपी।

Thu, 4 Sep 2025 06:50 AM

सैंडविच सबसे सरल और झटपट बन जाने वाला नाश्ता है। बच्चों के टिफिन में भी इसे दिया जा सकता है। लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना चाहते हैं और ब्रेड को स्किप कर चुके हैं। तो गेहूं के आटे से भी मजेदार सैंडविच बनाकर रेडी किया जा सकता है। इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। इंस्टाग्राम पर फूड्स एंड फ्लेवर के पेज पर इस रेसिपी का वीडियो है। तो चलिए जानें कैसे बनाएं गेहूं के आटे से मजेदार सैंडविच।

गेहूं के आटे से सैंडविच बनाने की सामग्री एक कप गेहूं का आटा

देसी घी

पनीर

पालक

कॉर्न

चीज

पिज्जा सॉस

बटर

गेहूं के आटे से सैंडविच बनाने की रेसिपी -सबसे पहले गेहूं के आटे को लें और उसमे नमक डाल दें।

-एक चम्मच देसी घी डालकर मिक्स करें और पानी की मदद से आटा गूंथे। आटा ना बहुत हार्ड हो और ना बहुत सॉफ्ट। मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ कर ढंक दें।

अब सैंडविच की स्टफिंग तैयार कर लें।

-स्टफिंग बनाने के लिए पैन में बटर डालें और उसमे अजवाइन के पत्ते, हरी मिर्च बारीक कटी और दो कटे लहसुन डालकर भूनें।

-सा ही एक बारीक कटा प्याज डाल दें।

-साथ में लाल मिर्च भी डाल दें और प्याज को भून लें।

-जब ये हल्का सा भुन जाए तो छोटे साइज में कटी गाजर और कॉर्न को डालकर चलाएं।

-हल्का सा पक जाने के बाद इसमे पालक, पनीर के क्यूब्स, पिज्जा सिजनिंग और नमक डालकर दो मिनट ढंककर पकाएं और गैस की फ्लेम को बंद कर दें।

-सैंडविच बनाने के लिए आटे की बड़ी सी लोई लेकर हल्की मोटी बड़े साइज की रोटी बना लें।

-सैंडविच मेकर लेकर उसे पलटकर उसी साइज की रोटी को काट लें और तवे पर एक साइड से सेंक लें।

-इसी तरह से दो रोटियों को तवे पर सेंक लें।

-अब कम सिंके हुए रोटी पर बटर लगाकर सैंडविच मेकर में रखें। ध्यान रहे कि कम सिंका साइड सिंकने के लिए होना चाहिए और पके हुए साइड पर पिज्जा सॉस लगाकर फिलिंग को रखें। जरूरत लगे तो हल्का सा केचप भी डाल दें।

-बस ऊपर से एक और तैयार रोटी रखें और बटर लगाकर सेंक लें।