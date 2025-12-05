बाजरा रोटी फटती है? इन आसान कुकिंग टिप्स से बनाएं सॉफ्ट और गोल रोटी

सर्दियों के मौसम में बाजरा रोटी का सेवन भारतीय घरों में पारंपरिक रूप से किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने में मदद करती है और पोषण का बेहतरीन स्रोत भी है। बाजरा फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और आवश्यक मिनरल्स से भरपूर होता है जो पाचन को सुधारने, ऊर्जा बढ़ाने और इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक होता है। हालांकि, जितना पौष्टिक यह अनाज है, उतना ही कई लोगों के लिए इसकी रोटी बनाना चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है। इसका कारण है बाजरे में ग्लूटेन की कमी जिसके चलते आटा आसानी से बंधता नहीं और रोटी बेलते समय फटने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सही तकनीक, तापमान और कुछ आसान टिप्स अपनाकर बाजरा रोटी को मुलायम, सॉफ्ट और गोल बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है।