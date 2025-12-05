Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीEasy Tips to Make Soft and Perfect Bajra Roti at Home
बाजरा रोटी फटती है? इन आसान कुकिंग टिप्स से बनाएं सॉफ्ट और गोल रोटी

बाजरा रोटी फटती है? इन आसान कुकिंग टिप्स से बनाएं सॉफ्ट और गोल रोटी

संक्षेप:

बाजरा रोटी स्वाद, सेहत और सर्दियों की गर्माहट का बेहतरीन मेल है। लेकिन कई लोगों के लिए इसे बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। सही तकनीक और आसान टिप्स अपनाकर आप मुलायम और परफेक्ट बाजरा रोटी घर पर बना सकते हैं।

Dec 05, 2025 12:46 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में बाजरा रोटी का सेवन भारतीय घरों में पारंपरिक रूप से किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने में मदद करती है और पोषण का बेहतरीन स्रोत भी है। बाजरा फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और आवश्यक मिनरल्स से भरपूर होता है जो पाचन को सुधारने, ऊर्जा बढ़ाने और इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक होता है। हालांकि, जितना पौष्टिक यह अनाज है, उतना ही कई लोगों के लिए इसकी रोटी बनाना चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है। इसका कारण है बाजरे में ग्लूटेन की कमी जिसके चलते आटा आसानी से बंधता नहीं और रोटी बेलते समय फटने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सही तकनीक, तापमान और कुछ आसान टिप्स अपनाकर बाजरा रोटी को मुलायम, सॉफ्ट और गोल बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
  • सबसे पहले बाजरा रोटी का आटा गुनगुने पानी से गूंधें। गुनगुना पानी आटे को मुलायम बनाता है और रोटी बेलने में मदद करता है।
  • आटा तैयार करने के बाद इसे 10–15 मिनट ढककर रख दें ताकि यह सेट हो जाए। इससे रोटी फैलाने में आसानी होती है।
  • पहली-दूसरी बार ये रोटी बना रहे हैं तो 1 कप बाजरे के आटे में 1–2 टेबलस्पून गेहूं का आटा मिला सकते हैं। इ ससे आटे में बाइंडिंग बढ़ती है और रोटी टूटने की संभावना कम हो जाती है।
  • बाजरे की रोटी आमतौर पर हाथ से ही बनाई जाती है। इसके लिए दो प्लास्टिक शीट या गीले हाथों का उपयोग करें और रोटी को धीरे-धीरे फैलाएं।
  • ध्यान रखें कि फैलाते समय रोटी समान मोटाई की हो, इससे वह अच्छे से फूलती और नरम बनती है।
  • तवा हमेशा मध्यम आंच पर रखें। बहुत तेज आंच रोटी को जला देती है और धीमी आंच रोटी को सूखा सकती है।
  • रोटी को पलटते समय हल्के हाथ का इस्तेमाल करें ताकि वह टूटे नहीं। तवे से उतारते ही उस पर घी लगा दें। यह रोटी को नरम रखता है और स्वाद भी बढ़ाता है।
  • बाजरा रोटी हमेशा गरमा-गरम सर्व करें, क्योंकि ठंडी होने पर यह थोड़ी सख्त हो जाती है।

ये भी पढ़ें:शेफ पंकज स्टाइल: मलाई पनीर की रेसिपी जो दे रिच और रॉयल स्वाद
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe Corner Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।