बाजरा रोटी फटती है? इन आसान कुकिंग टिप्स से बनाएं सॉफ्ट और गोल रोटी
बाजरा रोटी स्वाद, सेहत और सर्दियों की गर्माहट का बेहतरीन मेल है। लेकिन कई लोगों के लिए इसे बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। सही तकनीक और आसान टिप्स अपनाकर आप मुलायम और परफेक्ट बाजरा रोटी घर पर बना सकते हैं।
सर्दियों के मौसम में बाजरा रोटी का सेवन भारतीय घरों में पारंपरिक रूप से किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने में मदद करती है और पोषण का बेहतरीन स्रोत भी है। बाजरा फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और आवश्यक मिनरल्स से भरपूर होता है जो पाचन को सुधारने, ऊर्जा बढ़ाने और इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक होता है। हालांकि, जितना पौष्टिक यह अनाज है, उतना ही कई लोगों के लिए इसकी रोटी बनाना चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है। इसका कारण है बाजरे में ग्लूटेन की कमी जिसके चलते आटा आसानी से बंधता नहीं और रोटी बेलते समय फटने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सही तकनीक, तापमान और कुछ आसान टिप्स अपनाकर बाजरा रोटी को मुलायम, सॉफ्ट और गोल बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है।
- सबसे पहले बाजरा रोटी का आटा गुनगुने पानी से गूंधें। गुनगुना पानी आटे को मुलायम बनाता है और रोटी बेलने में मदद करता है।
- आटा तैयार करने के बाद इसे 10–15 मिनट ढककर रख दें ताकि यह सेट हो जाए। इससे रोटी फैलाने में आसानी होती है।
- पहली-दूसरी बार ये रोटी बना रहे हैं तो 1 कप बाजरे के आटे में 1–2 टेबलस्पून गेहूं का आटा मिला सकते हैं। इ ससे आटे में बाइंडिंग बढ़ती है और रोटी टूटने की संभावना कम हो जाती है।
- बाजरे की रोटी आमतौर पर हाथ से ही बनाई जाती है। इसके लिए दो प्लास्टिक शीट या गीले हाथों का उपयोग करें और रोटी को धीरे-धीरे फैलाएं।
- ध्यान रखें कि फैलाते समय रोटी समान मोटाई की हो, इससे वह अच्छे से फूलती और नरम बनती है।
- तवा हमेशा मध्यम आंच पर रखें। बहुत तेज आंच रोटी को जला देती है और धीमी आंच रोटी को सूखा सकती है।
- रोटी को पलटते समय हल्के हाथ का इस्तेमाल करें ताकि वह टूटे नहीं। तवे से उतारते ही उस पर घी लगा दें। यह रोटी को नरम रखता है और स्वाद भी बढ़ाता है।
- बाजरा रोटी हमेशा गरमा-गरम सर्व करें, क्योंकि ठंडी होने पर यह थोड़ी सख्त हो जाती है।
