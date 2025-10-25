Hindustan Hindi News
Fluffy Bao: घर पर सॉफ्ट और फ्लफी बाओ बनाने के आसान टिप्स

संक्षेप: Bao Recipe in Hindi: घर पर आसानी से रेस्टोरेंट जैसे सॉफ्ट और फ्लफी बाओ बना सकते हैं। इसके लिए आटे की सही मात्रा, यीस्ट और स्टीमिंग से जुड़ी आसान टिप्स जानना जरूरी है।

Sat, 25 Oct 2025 12:57 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बाओ (Bao) एक सॉफ्ट और फ्लफी स्टफ्ड ब्रेड है जो चीन और जापान में बेहद लोकप्रिय है। भारत में भी कई जगह यह स्ट्रीट फूड की तरह खाया जाता है। यह स्टीम्ड बन ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि बहुत हल्का और मुलायम भी होता है। बाओ को वेज, पनीर या मशरूम फिलिंग के साथ सर्व किया जा सकता है। लेकिन कई बार घर पर बनाए गए बाओ सख्त या सूखे बन जाते हैं। इसका कारण आटे की गलत मिक्सिंग, यीस्ट एक्टिवेशन की कमी या ओवर-स्टीमिंग हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाओ बिलकुल रेस्टोरेंट जैसे सॉफ्ट और स्पंजी बनें तो कुछ आसान टिप्स और सही तकनीक अपनाना जरूरी है।

सॉफ्ट बाओ बनाने के जरूरी टिप्स

1. सही आटे का इस्तेमाल करें- मैदा में थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिलाने से बाओ हल्का और फ्लफी बनता है। इससे डो में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है और बन सॉफ्ट बनते हैं।

2. यीस्ट को सही तरह एक्टिव करें- गुनगुने पानी में यीस्ट को 10 मिनट तक एक्टिव करें। यदि पानी बहुत गरम हुआ तो यीस्ट मर सकता है जिससे डो फूलता नहीं है।

3. डो को अच्छी तरह गूंधें और रेस्ट दें- डो को कम से कम 10 मिनट तक गूंधें और फिर 1 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि वह डबल साइज में उठ जाए। यही स्टेप बाओ को स्पंजी बनाता है।

4. स्टीमिंग से पहले शेप्ड बाओ को रेस्ट करने दें- शेप देने के बाद बाओ को 15–20 मिनट और रेस्ट करने दें ताकि वह हल्के और एयरफुल बनें।

5. ओवर-स्टीमिंग से बचें- बाओ को सिर्फ 8–10 मिनट तक स्टीम करें। ज्यादा देर स्टीम करने से वे सूखे और सख्त हो जाते हैं।

6. ढक्कन तुरंत ना खोलें- स्टीमिंग खत्म होने के बाद 5 मिनट तक ढक्कन बंद रखें ताकि तापमान धीरे-धीरे कम हो और बाओ सिकुड़े नहीं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
