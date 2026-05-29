Cheese Paratha Recipe: चीज पराठा बनाते समय होती है परेशानी? ये टिप्स आ सकते हैं काम
नाश्ते में गरमा-गरम चीज पराठा कई लोगों को पसंद आता है। सही तरीका अपनाकर घर पर भी बाहर जैसा स्वादिष्ट, मुलायम और हल्का कुरकुरा चीज पराठा आसानी से बना सकते हैं।
सुबह के नाश्ते में अगर कुछ स्वादिष्ट और पेट भरने वाला मिल जाए, तो पूरा दिन अच्छा महसूस होता है। ऐसे में चीज पराठा बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग सभी को पसंद आता है। नरम पराठे के अंदर पिघला हुआ चीज और हल्के मसालों का स्वाद इसे और खास बना देता है। कई बार घर पर पराठा बनाते समय स्टफिंग बाहर निकलने लगती है या पराठा सही तरह से कुरकुरा नहीं बन पाता। लेकिन कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो घर पर भी बाजार जैसा स्वादिष्ट चीज पराठा बनाया जा सकता है। सही आटा, अच्छी स्टफिंग और सही तरीके से सेकने पर पराठा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसे दही या चटनी के साथ खा सकते हैं।
चीज पराठा बनाने के लिए जरूरी चीजें
2 कप गेहूं का आटा
1 छोटा चम्मच नमक
जरूरत के हिसाब से पानी
2 चम्मच घी या मक्खन
1 बारीक कटा प्याज
आधा कप बारीक कटी शिमला मिर्च
आधा कप कद्दूकस किया चीज
1 बारीक कटी हरी मिर्च
स्वाद के अनुसार नमक और मसाला
चीज पराठा बनाने का आसान तरीका
- नरम आटा तैयार करें: सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आटा, नमक और पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। अब इसे लगभग दस मिनट ढककर रख दें।
- स्टफिंग तैयार करें: स्टफिंग एक दूसरे बर्तन में प्याज, शिमला मिर्च, चीज, हरी मिर्च, नमक और मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- लोई में स्टफिंग भरें: अब आटे की मध्यम आकार की लोई लें और उसमें तैयार मिश्रण भर दें। इसके बाद किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें।
- हल्के हाथों से बेलें: पराठे को धीरे-धीरे बेलें ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले।
- अच्छे से सेकें: तवा गरम करें और पराठा डालें। अब दोनों तरफ घी या मक्खन लगाकर सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक सेक लें।
स्वादिष्ट चीज पराठा बनाने के आसान टिप्स
- अगर आटा बहुत सख्त होगा, तो पराठा बेलते समय फट सकता है और स्टफिंग बाहर आने लगती है। नरम और अच्छी तरह गूंथा हुआ आटा पराठे को ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट बनाने में मदद करता है।
- प्याज और शिमला मिर्च जैसी चीजों से पानी निकल सकता है। इसलिए स्टफिंग तैयार करने के बाद उसे ज्यादा देर तक ना रखें। इससे पराठा बेलते समय गीला नहीं होगा और आसानी से बनेगा।
- बहुत ज्यादा चीज भरने से पराठा टूट सकता है और तवे पर चीज बाहर निकल सकती है। सही मात्रा में चीज डालने से स्वाद भी अच्छा रहता है और पराठा सही तरह से सिक सकता है।
चीज पराठा किसके साथ खा सकते हैं?
ठंडे दही के साथ: गरमा-गरम पराठा और ठंडा दही स्वाद को और बढ़ा देता है।
चटनी के साथ: हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ भी इसका स्वाद अच्छा लगता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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