होली स्पेशल ड्रिंक: घर पर बनाएं लंबे समय तक चलने वाला ठंडाई प्रीमिक्स
Holi Special Drink: होली का त्योहार ठंडाई के बिना अधूरा माना जाता है। इस बार बाजार की जगह घर पर बनाएं खुशबूदार, पौष्टिक और लंबे समय तक चलने वाला ठंडाई प्रीमिक्स।
होली रंगों, मस्ती और पारंपरिक स्वादों का त्योहार है और इन स्वादों में सबसे खास जगह ठंडाई की होती है। मेवों, मसालों और खुशबूदार फूलों से बनी ठंडाई ना सिर्फ शरीर को ठंडक देती है, बल्कि त्योहार की मिठास को भी दोगुना कर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ठंडाई बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार घर पर ठंडाई प्रीमिक्स तैयार कर लें, तो त्योहार के हर दिन मिनटों में परफेक्ट ठंडाई बनाई जा सकती है।
घर का बना ठंडाई प्रीमिक्स स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिहाज से भी बेहतर होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले ड्राई फ्रूट्स, बीज और मसाले शरीर को एनर्जी देते हैं और गर्मी के मौसम में ठंडक बनाए रखने में मदद करते हैं।
ठंडाई प्रीमिक्स के लिए जरूरी सामग्री -
नट्स और सीड्स का बेस: बादाम – 100 ग्राम, काजू – 60 ग्राम, पिस्ता – 40 ग्राम, तरबूज के बीज – 40 ग्राम, खसखस – 35 ग्राम,
स्पाइस बैलेंस: सूखी गुलाब की पंखुड़ियां – 5–6 ग्राम, सौंफ – 10 ग्राम, हरी इलायची के बीज – 5 ग्राम, काली मिर्च – 4 ग्राम, दालचीनी पाउडर – ¼ छोटा चम्मच, जायफल पाउडर – 1 ग्राम, केसर – 0.3 ग्राम
मिठास के लिए: मिश्री पाउडर – 120 ग्राम, दूध – परोसने के लिए
ठंडाई प्रीमिक्स बनाने की विधि
- सबसे पहले सभी ड्राई फ्रूट्स, बीज और मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करें। ध्यान रखें कि इन्हें भूनना नहीं है, सिर्फ नमी हटानी है ताकि प्रीमिक्स लंबे समय तक खराब ना हो।
- अब इसमें दालचीनी पाउडर डालें और जायफल को ताजा कद्दूकस करके मिलाएं। इसके बाद सभी चीजों को मिक्सी में पल्स मोड पर पीसें। लगातार ग्राइंड करने से मेवों का तेल निकल सकता है, जिससे मिश्रण चिपचिपा हो जाएगा।
- जब मिश्रण दरदरा पाउडर बन जाए, तब इसमें मिश्री को छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालें और दोबारा हल्का सा पीस लें। आपका ठंडाई प्रीमिक्स तैयार है।
- इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। यह प्रीमिक्स 1.5 से 2 महीने तक आराम से चल जाता है।
ठंडाई कैसे सर्व करें: ठंडे दूध में 1 से 2 बड़े चम्मच ठंडाई प्रीमिक्स मिलाएं। स्वाद के अनुसार मिठास कम या ज्यादा कर सकते हैं। चाहें तो ऊपर से केसर या गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करें।
शेफ टिप: हमेशा ग्राइंडिंग पल्स मोड में करें। लगातार चलाने से ड्राई फ्रूट्स का तेल निकल जाता है और पूरा मिक्स गीला और चिपचिपा हो सकता है।
होली का आनंद और ठंडाई: घर पर बना ठंडाई प्रीमिक्स ना सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि होली के हर रंगीन पल को और खास बना देता है। इस होली, अपनों को प्यार और स्वाद से भरी ठंडाई जरूर पिलाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।