रोज की इडली से बोर? बनाएं ये स्टफ्ड वर्जन, एकदम आसान रेसिपी
रोज की सादी इडली से बोर हो गए हैं? स्टफ्ड इडली एक हेल्दी और टेस्टी ट्विस्ट है, जिसमें नरम इडली के अंदर मसालेदार सब्जियों की स्टफिंग होती है- परफेक्ट ब्रेकफास्ट या टिफिन ऑप्शन।
इडली को आमतौर पर हल्का, सादा और हेल्दी नाश्ता माना जाता है, लेकिन अगर उसी इडली में स्वाद और पोषण दोनों भर दिए जाएं तो यह और भी खास बन जाती है। स्टफ्ड इडली एक ऐसी फ्यूजन रेसिपी है, जिसमें नरम इडली के अंदर मसालेदार सब्जियों या पनीर की स्टफिंग भरी जाती है। यह ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक परफेक्ट हेल्दी मील ऑप्शन भी है।
स्टफ्ड इडली क्यों है खास?
स्टफ्ड इडली पारंपरिक इडली से ज्यादा पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें सब्जियों या पनीर का अतिरिक्त पोषण मिलता है। यह पेट के लिए हल्की होती है, पचाने में आसान होती है और लंबे समय तक एनर्जी देती है। सुबह के नाश्ते, बच्चों के टिफिन या हल्की डिनर के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्वाद और सेहत का शानदार मेल है। यह रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोज की इडली से कुछ अलग और खास ट्राई करना चाहते हैं।
सामग्री
इडली बैटर – 2 कप (घर का बना या रेडी)
स्टफिंग के लिए
Option 1: वेज स्टफिंग
उबले आलू – 2 (मैश किए हुए), प्याज – 1 छोटा (बारीक कटा), गाजर – 1 छोटी (कद्दूकस की हुई), हरी मटर – 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी), अदरक – ½ टीस्पून (कद्दूकस), राई – ½ टीस्पून, करी पत्ते – 6–7, हल्दी – ¼ टीस्पून, नमक – स्वादानुसार, तेल – 1 टीस्पून
Option 2: पनीर स्टफिंग
कद्दूकस किया पनीर – ½ कप, प्याज – 1 छोटा, शिमला मिर्च – 2 टेबलस्पून, काली मिर्च – ¼ टीस्पून, नमक – स्वादानुसार
स्टफ्ड इडली बनाने की विधि
- सबसे पहले स्टफिंग तैयार करें। एक पैन में तेल गर्म करें और राई डालें। जब राई चटकने लगे, तो करी पत्ते, अदरक और हरी मिर्च डालें। अब प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद गाजर, मटर, हल्दी और नमक डालें। अंत में उबले आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गैस बंद कर दें। स्टफिंग को ठंडा होने दें।
- अब इडली मोल्ड में हल्का तेल लगाएं। सबसे नीचे एक चम्मच इडली बैटर डालें। इसके ऊपर एक चम्मच तैयार स्टफिंग रखें और फिर ऊपर से बैटर डालकर स्टफिंग को पूरी तरह ढक दें।
- इडली कुकर या स्टीमर में 12–15 मिनट तक स्टीम करें। ठंडा होने पर मोल्ड से सावधानी से निकाल लें।
परोसने के सुझाव: स्टफ्ड इडली को नारियल चटनी, टमाटर चटनी या सांभर के साथ परोसें। बच्चों के लिए इसे हल्के बटर या चीज डिप के साथ भी दिया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
