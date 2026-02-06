Hindustan Hindi News
रोज की इडली से बोर? बनाएं ये स्टफ्ड वर्जन, एकदम आसान रेसिपी

रोज की इडली से बोर? बनाएं ये स्टफ्ड वर्जन, एकदम आसान रेसिपी

संक्षेप:

रोज की सादी इडली से बोर हो गए हैं? स्टफ्ड इडली एक हेल्दी और टेस्टी ट्विस्ट है, जिसमें नरम इडली के अंदर मसालेदार सब्जियों की स्टफिंग होती है- परफेक्ट ब्रेकफास्ट या टिफिन ऑप्शन।

Feb 06, 2026 03:22 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
इडली को आमतौर पर हल्का, सादा और हेल्दी नाश्ता माना जाता है, लेकिन अगर उसी इडली में स्वाद और पोषण दोनों भर दिए जाएं तो यह और भी खास बन जाती है। स्टफ्ड इडली एक ऐसी फ्यूजन रेसिपी है, जिसमें नरम इडली के अंदर मसालेदार सब्जियों या पनीर की स्टफिंग भरी जाती है। यह ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक परफेक्ट हेल्दी मील ऑप्शन भी है।

स्टफ्ड इडली क्यों है खास?

स्टफ्ड इडली पारंपरिक इडली से ज्यादा पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें सब्जियों या पनीर का अतिरिक्त पोषण मिलता है। यह पेट के लिए हल्की होती है, पचाने में आसान होती है और लंबे समय तक एनर्जी देती है। सुबह के नाश्ते, बच्चों के टिफिन या हल्की डिनर के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्वाद और सेहत का शानदार मेल है। यह रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोज की इडली से कुछ अलग और खास ट्राई करना चाहते हैं।

सामग्री

इडली बैटर – 2 कप (घर का बना या रेडी)

स्टफिंग के लिए

Option 1: वेज स्टफिंग

उबले आलू – 2 (मैश किए हुए), प्याज – 1 छोटा (बारीक कटा), गाजर – 1 छोटी (कद्दूकस की हुई), हरी मटर – 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी), अदरक – ½ टीस्पून (कद्दूकस), राई – ½ टीस्पून, करी पत्ते – 6–7, हल्दी – ¼ टीस्पून, नमक – स्वादानुसार, तेल – 1 टीस्पून

Option 2: पनीर स्टफिंग

कद्दूकस किया पनीर – ½ कप, प्याज – 1 छोटा, शिमला मिर्च – 2 टेबलस्पून, काली मिर्च – ¼ टीस्पून, नमक – स्वादानुसार

स्टफ्ड इडली बनाने की विधि

  • सबसे पहले स्टफिंग तैयार करें। एक पैन में तेल गर्म करें और राई डालें। जब राई चटकने लगे, तो करी पत्ते, अदरक और हरी मिर्च डालें। अब प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद गाजर, मटर, हल्दी और नमक डालें। अंत में उबले आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गैस बंद कर दें। स्टफिंग को ठंडा होने दें।
  • अब इडली मोल्ड में हल्का तेल लगाएं। सबसे नीचे एक चम्मच इडली बैटर डालें। इसके ऊपर एक चम्मच तैयार स्टफिंग रखें और फिर ऊपर से बैटर डालकर स्टफिंग को पूरी तरह ढक दें।
  • इडली कुकर या स्टीमर में 12–15 मिनट तक स्टीम करें। ठंडा होने पर मोल्ड से सावधानी से निकाल लें।

परोसने के सुझाव: स्टफ्ड इडली को नारियल चटनी, टमाटर चटनी या सांभर के साथ परोसें। बच्चों के लिए इसे हल्के बटर या चीज डिप के साथ भी दिया जा सकता है।

