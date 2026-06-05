1 लीटर दूध में ये 3 चीजें डालकर बनाएं दानेदार दूध का हलवा, सूजी-मूंग दाल हलवे को भूल जाएंगे!
Doodh Halwa: मीठे में कुछ अलग और टेस्टी खाने का मन है तो एक बार ये दूध का हलवा जरूर ट्राई करें। बनाने में सिंपल है और मुंह में रखते ही घुल जाता है। इसका दानेदार स्वाद एक बार चख लेंगे तो सूजी, मूंग दाल या बेसन के हलवे को भूल जाएंगे।
अगर आपको भी मीठा खाने की क्रेविंग अक्सर होती रहती है, तो एक बार ये दूध हलवा जरूर ट्राई करें। सूजी, बेसन और मूंग दाल का हलवा तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन ये दूध हलवा इतना टेस्टी होता है कि आप ये रेसिपी बार-बार ट्राई करेंगे। इसका क्रीमी और रिच टेस्ट मुंह में जाते ही घुल जाता है। हालांकि दूध हलवा बनने में थोड़ा टाइम जरूर लेता है क्योंकि इसमें दूध को गाढ़ा कर के पकाना होता है। लेकिन एक बार इसे बनाकर चख लेंगे तो फिर सूजी, मूंग दाल हलवे का स्वाद आपको फीका लगने लगेगा। दूध हलवे की रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको छोटी-छोटी टिप्स और किस चीज को कितनी मात्रा में डालना है; इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं।
दूध हलवा बनाने के लिए सामग्री
रिच और क्रीमी टेस्ट वाला दूध हलवा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- फुल क्रीम दूध (1 लीटर), इलायची पाउडर (आधा चम्मच), चीनी (आधा कप/ स्वादानुसार) और देसी घी (1 चम्मच)।
मुंह में घुल जाएगा दानेदार दूध का हलवा, देखें विधि
दूध का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको गाढ़ा दूध लेना है। जितना गाढ़ा दूध होगा हलवा उतना ही रिच एंड क्रीमी बनेगा, साथ ही गाढ़ा दूध पकने में भी ज्यादा टाइम नहीं लेता। अगर आप पैकेट वाला दूध लेते हैं तो एक लीटर के करीब फुल क्रीम दूध ले सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा हलवा बन जाएगा। दूध को एक पैन में डालकर गैस पर चढ़ा दें। इसे चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक ये आधा नहीं हो जाता।
अब जैसे ही दूध पकते-पकते आधा हो जाए, तो इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर एड कर दें। अगर आपको इलायची की खुशबू और फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूध में स्वादानुसार चीनी मिलाएं। अब दूध को लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाते रहें।
दूध को तब तक पकाएं जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। जैसे-जैसे दूध गाढ़ा होने लगेगा, इसमें दानेदार सा टेक्चर आना शुरू हो जाएगा। इसी स्टेज पर आपको इसमें एक चम्मच देसी घी भी मिला देना है। घी मिलाने से इसकी खुशबू और टेक्चर और भी बढ़िया हो जाते हैं। अब दूध को लगातार चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए और पका लें। ध्यान रहे दूध गाढ़ा होने लगता है तो बर्तन की तली से चिपकना शुरू कर देता है। इसलिए इसे चलाते रहना बहुत जरूरी होता है।
बस अब जैसे ही ये एकदम गाढ़ा और दानेदार हो जाए, तो गैस की फ्लेम को बंद करें। दूध का हलवा बनकर तैयार है। वैसे तो ये ऐसे भी खूब टेस्टी लगता है, लेकिन आप चाहें तो ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स एड कर सकते हैं। इन्हें पहले घी में भून लेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा।
(Credit- @cookwithborosha_You Tube)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।