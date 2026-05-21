कच्चे आम का मुरब्बा बनाने की आसान रेसिपी, लंबे समय तक रहेगा फ्रेश
Summer Season Mango Recipes: कच्चे आम का मुरब्बा गर्मियों की एक स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। सही सामग्री और आसान स्टेप्स की मदद से आप स्वादिष्ट मुरब्बा तैयार कर सकते हैं।
गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में कच्चे आम की भरमार दिखाई देने लगती है। कच्चे आम से बनी चटनी, पन्ना, अचार और मुरब्बा लोगों को खूब पसंद आता है। इनमें कच्चे आम का मुरब्बा एक पारंपरिक और स्वादिष्ट रेसिपी मानी जाती है, जिसका मीठा और हल्का खट्टा स्वाद हर किसी को पसंद आता है। कई घरों में इसे गर्मियों में खास तौर पर बनाया जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है।
मुरब्बा खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ गर्मी में ताजगी का एहसास भी देता है। सही तरीके से बनाया गया मुरब्बा मुलायम, रसदार और बेहद स्वादिष्ट बनता है। अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है और इसमें ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं होती।
कच्चे आम का मुरब्बा बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
Step 1: सही कच्चे आम चुनें
मुरब्बा बनाने के लिए सख्त और ताजे कच्चे आम चुनें। ज्यादा पके या नरम आम इस्तेमाल ना करें। खट्टे स्वाद वाले आम मुरब्बे में ज्यादा अच्छे लगते हैं।
Step 2: आम धोकर छील लें
सबसे पहले आम को अच्छी तरह पानी से धो लें, फिर उनका छिलका उतार लें। चाहें तो आम को बड़े टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस कर लें और बीज अलग कर दें।
Step 3: आम को हल्का उबालें
एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें कटे हुए आम डाल दें। आम को हल्का नरम होने तक उबालें, ध्यान रखें कि आम ज्यादा गलें नहीं। उबालने के बाद पानी छान लें।
Step 4: चाशनी तैयार करें
एक पैन में चीनी और थोड़ा पानी डालें। मध्यम आंच पर इसे पकाना शुरू करें। चीनी पूरी तरह घुलने तक लगातार चलाते रहें और हल्की गाढ़ी चाशनी तैयार होने दें। बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है।
Step 5: उबले हुए आम डालें
अब तैयार चाशनी में उबले हुए आम डालें और धीमी आंच पर पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि आम चाशनी अच्छे से सोख लें। लगभग 10–15 मिनट तक पकाएं, धीरे-धीरे मुरब्बा चमकदार दिखने लगेगा।
Step 6: स्वाद बढ़ाने वाली चीजें मिलाएं
अब इसमें इलायची पाउडर डालें। चाहें तो कुछ केसर के धागे भी मिला सकते हैं। थोड़ा काला नमक डालने से स्वाद और बेहतर होता है। आखिर में थोड़ा नींबू का रस डालें। इससे मुरब्बा ज्यादा दिनों तक अच्छा रह सकता है।
Step 7: ठंडा करें और स्टोर करें
गैस बंद करके मुरब्बे को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसे साफ और सूखे कांच के जार में भर लें। निकालते समय हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। इसे आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं।
कच्चे आम के मुरब्बे का स्वाद कैसे बढ़ाएं?
- ऊपर से कटे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं।
- दालचीनी पाउडर हल्का स्वाद बढ़ा सकता है।
- चाहें तो थोड़ा सा सौंफ पाउडर भी मिला सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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