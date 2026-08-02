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एक कुकर में ही बन जाएगा टेस्टी-हेल्दी लंच, बनाएं वन पॉट मील चावल और सिंधी कढ़ी रेसिपी

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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लंच बनाने का मन नहीं या फिर कुछ हल्का, टेस्टी और हेल्दी खाने का दिल कर रहा है तो एक बार इस वन पॉट मील की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। प्रेशर कुकर में ढेर सारी सब्जियों को डालकर बनाएं चावल के साथ सिंधी कढ़ी, नोट कर लें आसान सी रेसिपी।

संडे मॉर्निंग काफी स्लो होती है। किसी को उठने की जल्दी नहीं होती और ना ही बच्चों को स्कूल जाना होता है। ऐसे में महिलाएं भी सोचती हैं कि कुछ हल्का और फटाफट खाने को बन जाए जिसमे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सुबह के नाश्ते में कुछ हैवी और काफी सारा टाइम कंज्यूम करने वाला खाने के लिए बना चुकी हैं तो दोपहर के लंच में वन पॉट मील तैयार करें। प्रेशर कुकर में झट से बन जाने वाली ये सिंधी कढ़ी बेस्ट है। इसमे कढ़ी और चावल को साथ में पकाया जाता है और ऊपर से क्रिस्पी भिंडी को डालें। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में हेल्दी और टेस्टी लगती है। तो बस फटाफट वन पॉट मील में बनने वाली सिंधी कढ़ी को एक बार जरूर घरवालों को खिलाएं।

सिंधी कढ़ी बनाने की सामग्री

फूलगोभी, गाजर, आलू, बींस, सहजन की फलियां, एक चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, राई आधा चम्मच, मेथी दाना 10-20, मुट्ठीभर करी पत्ते, दो चम्मच बेसन, फ्राई करने के लिए तेल, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, तीन से चार टमाटर, इमली का गूदा, एक कप चावल, 10-15 भिंडी

सिंधी कढ़ी वन पॉट मील बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले सारी सब्जियों को काटकर रख लें। फूलगोभी को धो कर काट लें।
  • साथ में गाजर, आलू, बींस और सहजन को भी काटकर रख लें।
  • भिंडी को लंबाई में काट कर इन्हें पैन में फ्राई कर लें।
  • अब चावल को नापकर धोकर साइड में रख दें। साथ ही टमाटरों को पीसकर पेस्ट बना लें।
  • प्रेशर कुकर में तेल दो चम्मच डालें। तेल के गर्म होने के बाद उसमे राई, जीरा डालें। साथ में मेथी दाने को भी डाल दें।
  • बारीक कटी हरी मिर्च, करी पत्ते को डालें।
  • हल्का सा भुनने के बाद इसी तेल में दो चम्मच बेसन डाल दें।
  • बेसन को धीमी गैस की आंच पर तब तक भूनें जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाएं ।
  • बेसन भुनने के बाद इसमे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर मिक्स करें।
  • हल्का सा भुनने के बाद एक से दो गिलास पानी डाल दें। साथ ही टमाटर को पीसकर प्यूरी बनाकर डाल दें।

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  • पहले से इमली को भिगोकर उसके पानी को निकालकर रखें और उसे भी डाल दें।
  • जब इस पानी में उबाल आ जाए तो सारी सब्जियों को डाल दें और भीगे हुए चावलों को डालकर मिक्स करें।
  • प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और दो से तीन सीटी तक पकाएं।
  • बस जब ये ढक्कन खुल जाए तो ऊपर से फ्राईड भिंडी को डालें और साथ में हरा धनिया और देसी घी डालकर सर्व करें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


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