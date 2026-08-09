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संडे सुबह चाय के साथ बनाएं गर्मागर्म क्रिस्पी पोहे की कचौड़ियां, खाकर सब करेंगे तारीफ

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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रविवार की सुबह घर में हर किसी को आलस आता है। देर से उठने के बाद सब चाय और कुछ गर्मागर्म खाने की डिमांड करते हैं। ऐसे में आप बनाएं ये क्रिस्पी पोहे से बनी कचौड़ियां, जो टेस्टी भी लगेंगी और पेट भी भरेंगी। बिना पहले से किसी तैयारी के इस कचौड़ी को बनाने की रेसिपी नोट कर लें।

poha kachori recipe
पोहा कचौड़ी रेसिपी

संडे की सुबह होते ही सब कुछ टेस्टी की डिमांड करने लगते हैं। बारिश का मौसम चल रहा तो फ्राईड, क्रिस्पी फूड की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में पूरे परिवार के लिए आप फटाफट मिनटों में ये टेस्टी पोहे की कचौड़ी बनाकर रेडी कर लें। थोड़ी सी मेहनत और बिना पहले से किसी तैयारी के इसे बनाकर रेडी किया जा सकता है। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये कचौड़ियां टेस्टी लगती हैं और आपके लिए चाय के साथ नाश्ता देने की ये बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए नोट कर लें कैसे बनेगी गर्मागर्म क्रिस्पी पोहे की कचौड़ियां।

पोहे की कचौड़ी बनाने की सामग्री

250 ग्राम पोहा, 5-6 उबले हुए आलू, एक चम्मच जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, बारीक कटी हरी धनिया, नींबू का रस, तलने के लिए तेल, जीरा, बेसन एक कप, एक चम्मच अजवाइन, मोयन, एक चुटकी हींग।

पोहे की कचौड़ी बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले पोहा यानी चूरा को पानी में भिगोकर रख दें।
  • अब अंदर की फिलिंग तैयार कर लें। फिलिंग बनाने के लिए पांच से छह कचौड़ी बनाने की मात्रा के हिसाब से आलू को उबाल लें।
  • इन आलूओं को हल्का सा ठंडा हो जाने दें या फिर गरम ही छीलकर फोड़ दें।
  • अब कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें। तेल गर्म होते ही इसमे जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालें। साथ में उबले आलूओं को फोड़कर डाल दें।
  • तेज गैस की फ्लेम पर इन आलूओं को भून लें।
  • जब ये अच्छी तरहसे भुन जाएं तो इसमे भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालें। नमक स्वादानुसार डालकर सारी चीजों को मिक्स करें और भूनते रहें।
  • जब सब भुन जाएं तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और सबसे आखिरी में नींबू का रस और हींग चुटकी भर डालकर मिक्स कर लें।
  • अब इस तैयार पेस्ट को ढंककर रख दें और कचौड़ी का आटा तैयार करें।
  • कचौड़ी का आटा बनाने के लिए भीगे हुए चूरे यानी पोहे को किसी बड़ी परात में लें। इसमे एक कप बेसन, अजवाइन और लाल मिर्च कुटी हुई डालें। साथ में थोड़ा सा नमक और स्वाद के लिए मोयन डाल दें।
  • बस अब इसे आटे की तरह गूंथ लें। ध्यान रहे कि पानी अलग से लेने की जरूरत नहीं है भीगे हुए पोहे में काफी सारा पानी होता है। और अगर जरूरत है तो हाथों में तेल लगाकर इसे गूंथ लेंगे।
  • बस अब गोल, छोटी लोई बनाएं और इसमे तैयार आलू की स्टफिंग को भरकर अच्छी तरह से गोल कर लें।
  • फिर हल्के हाथ से चपटा करें और गर्म तेल में डालकर तल लें।

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  • बस तैयार है गर्मागर्म क्रिस्पी कचौड़ियां। जिसे चाय के साथ खाएं और कचोड़ियों के साथ हरी-तीखी चटनी या फिर टोमैटो सॉस सर्व करें।

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Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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