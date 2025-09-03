बच्चे कुछ मीठा खाने की जिद करते हैं तो बनाकर दें कोकोनट मलाई सैंडविच, बार-बार होगी फरमाइश

Sweet Sandwich Recipe: घर में बच्चे और बड़े जब सब कुछ मीठा खाने की जिद करने लगे तो बाहर का अनहेल्दी खिलाने की बजाय झटपट घर में ही ब्रेड से ये मलाई सैंडविच बनाकर रेडी कर लें। ये बच्चे और बड़े सबको आसानी से पसंद आ जाएगा।

घर में अगर बच्चे हैं तो मीठे की डिमांड अक्सर होती है। लेकिन बाहर के चॉकलेट या कुकीज हर बार खिलाना सेहतमंद नहीं समझती तो घर में बना कुछ मीठा खिलाएं। जरूरी नहीं कि ये हेल्थ के लिए अच्छा हो लेकिन बच्चों की मीठी क्रेविंग को पूरा करने के लिए कम से कम होममेड तो होगा। जिसमे आप नपा तुला शुगर और फैट डालकर तैयार करेंगी। इसी तरह बच्चों के साथ बड़ों की मीठी क्रेविंग को पूरा करने के लिए झटपट इंस्टा पर फूड्स एंड फ्लेवर पेज पर शेयर इस कोकोनट मलाई सैंडविच की रेसिपी को नोट कर लें। जिसे आप बिल्कुल आसानी से बनाकर रेडी कर सकती हैं।

ब्रेड मलाई सैंडविच बनाने की सामग्री चार से पांच ब्रेड

दो चम्मच फ्रेश मलाई

चार चम्मच मिल्क पाउडर

तीन चम्मच घिसा हुआ कोकोनट

तीन से चार चम्मच चीनी चाशनी के लिए

केसर के रेशे

दो से तीन बूंद यलो फूड कलर

ब्रेड मलाई सैंडविच बनाने की रेसिपी -ब्रेड मलाई सैंडविच बिल्कुल आसान है और बड़ी आसानी से इसे झटपट बनाकर रेडी किया जा सकता है। बच्चे अगर डिमांड करे तो इनके कुछ पीसेज टिफिन बॉक्स में भी रखे जा सकते हैं। जिससे स्कूल में वो मीठी क्रेविंग होने पर खा सकें।

-सबसे पहले चार से पांच बड़े चम्मच चीनी को पैन में डालकर ऊपर से एक कप पानी डालकर चाशनी बनाने के लिए रख दें।

-इसमे केसर के चार से पांच रेशे डाल दें और साथ ही दो बूंद यलो कलर डाल दें। जिससे बिल्कुल परफेक्ट केसर का कलर आएगा।

-सैंडविच बनाने के लिए व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल करें। क्योंकि स्वाद तो इसी का मजेदार लगेगा।

-किसी कटोरी में फ्रीजर में रखी मलाई लें। इसमे चार चम्मच मिल्क पाउडर डालें और साथ ही दो चम्मच घिसा हुआ नारियल का बुरादा डाल दें।

-सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें। हल्का सा दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें साथ में महक क लिए दो चुटकी इलायची पाउडरी डाल दें।

-अब ब्रेड से साइड वाले हिस्से को काटकर निकाल दें और ब्रेड को चार हिस्सों में चौकोर शेप में काट लें।

-इस ब्रेड पर मलाई का मिक्सचर लगाएं और साथ ही दूसरे ब्रेड से ढंककर सैंडविच बनाएं।

-अब तैयार चाशनी में डुबोएं और फिर सूखे नारियल के बुरादे को ऊपर से कोट कर दें।