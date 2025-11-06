पनीर के कोफ्ते बनाना हुआ अब आसान, नोट कर लें ये झटपट वाली रेसिपी
संक्षेप: Paneer Kofta Recipe: मटर पनीर, शाही पनीर, कड़ाही पनीर खाकर बोर हो चुके है तो सब्जी को नया ट्वि्स्ट दें। हमेशा झंझट लगने वाले पनीर के कोफ्ते को बनाने की ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी नोट कर लें। ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं और आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे।
पनीर की सब्जी वेजिटेरियन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। लेकिन हर बार पनीर को एक जैसे तरीके से ही बनाते हैं। तो हटके ट्राई करें। लेकिन अक्सर पनीर के कोफ्ते बनाना काफी मुश्किल लगता है तो इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसकी मदद से पनीर के कोफ्ते बिल्कुल झटपट और बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। साथ ही कोफ्ते वाली सब्जी का स्वास बढ़ाएंगे। तो बस सीख लें पनीर के कोफ्ते बनाने का तरीका।
पनीर के कोफ्ते बनाने की सामग्री
सरसों का तेल
दो प्याज
दो टमाट
नमक स्वादानुसार
एक इंच अदरक का टुकड़ा
चार से पांच कली लहसुन
काजू आठ से दस
और, दो चम्मच मगज के बीज
पनीर
दो उबले आलू
टूटे हुए थोड़े से काजू
सौंफ
इलायची पाउडर
अमचूर पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
नमक स्वादानुसार
कसूरी मेथी
कॉर्न फ्लोर दो चम्मच
अदरक-लहसुन का पेस्ट
कोकोनट पाउडर
ब्रेड क्रम्ब्स
पनीर कोफ्ता बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालकर उसमे मसाले की तैयारी कर लें। कटे हुए प्याज को डालें और साथ ही टमाटर डालकर थोड़ी देर भूनें। साथ ही इसमे अदरक, लहसुन, काजू साथ में डाल दें।
- इसके साथ ही काजू और एक चम्मच मगज के बीच डालकर पकाएं। नमक स्वादानुसार डालकर दो मिनट पकने दें। फिर आधा कप पानी डाल दें और, पकाएं।
- जब ये थोड़ा पक जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और और ठंडा हो जाने दें।
- कोफ्ता बनाने की तैयारी कर लें।
- इसके लिए चाहिए पनीर को घिस लें। साथ ही उबले आलू को भी घिस कर मैश कर लें।
- पांच-दस काजू को दो से तीन टुकड़ा करके डालें।
- साथ ही सौंफ को क्रश करके डालें और साथ ही इलायची पाउडर मिलाएं।
- अमचूर, लाल मिर्च पाउडर डाल दें। साथ ही कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्ब्स और ड्राई कोकोनट पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें।
- गोल आकार में इन्हें शेप दें और गर्म तेल में तलकर निकाल लें।
- प्याज, लहसुन वाले मसाले को ग्राइंडर जार में पीसकर रख लें।
- पैन में देसी घी एक से डेढ़ चम्मच डालें। और उसमे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी डालें।
- थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे कि मसाले जले नहीं। अब इसे कुछ सेकेंड कुक कर लें।
- अब पिसी हुई ग्रेवी को डालकर भूनें और जब ये तेल छोड़ने लगे तो इसमे पानी डालकर ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार थिक या पतला कर लें।
- कोफ्ता डालें और दो मिनट पकाएं।
- बस तैयार है मजेदार पनीर के कोफ्ते की सब्जी,इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।