पनीर के कोफ्ते बनाना हुआ अब आसान, नोट कर लें ये झटपट वाली रेसिपी

पनीर की सब्जी वेजिटेरियन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। लेकिन हर बार पनीर को एक जैसे तरीके से ही बनाते हैं। तो हटके ट्राई करें। लेकिन अक्सर पनीर के कोफ्ते बनाना काफी मुश्किल लगता है तो इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसकी मदद से पनीर के कोफ्ते बिल्कुल झटपट और बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। साथ ही कोफ्ते वाली सब्जी का स्वास बढ़ाएंगे। तो बस सीख लें पनीर के कोफ्ते बनाने का तरीका।