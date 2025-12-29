सर्दी में नहीं है आटा गूंधने का मन? ऐसे फटाफट बनाएं पनीर का पराठी
Cooking Hack: सर्दी में कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने का मन कर रहा है तो आप यहां बताया मजेदार पनीर पराठा बना सकती हैं। इंट्रेस्टिंग बात है कि इसके लिए आपको ना तो आटा गूंधना है और ना ही पनीर का मसाला तैयार करना है।
सर्दियों में कई बार मन करता है कि कुछ टेस्टी फटाफट बन जाए। अगर आपकी छोटी फैमिली है, आटा गूंधना कुछ खास पसंद नहीं तो पनीर का पराठा बनाने की एक आसान ट्रिक सीख सकती हैं। वैसे सर्दियों में स्टफ्ड पराठों की बात कुछ और होती है लेकिन पनीर का ये पराठा आपको लाजवाब टेस्ट देगा। इसे आप चटनी या चाय के साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगा। यहां फटाफट रेसिपी सीख लें।
सामग्री
कद्दूकस किया पनीर
आटा
कटा प्याज
कटी धनिया
नमक
जीरा
अजवाइन
गरम मसाला
लाल मिर्च पाउडर
पानी
घी या तेल
विधि
इस तरह से पनीर का पराठा बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अलग तरह से पनीर का मसाला भी नहीं बनाना होगा। प्याज और धनिया को काट लें। पनीर को कद्दूकस कर लें। बताई गई सारी सामग्री को आटे में मिला लें। अब आटे में पानी डालकर गाढ़ा घोल बनाएं। ध्यान रखें बहुत गाढ़ा नहीं हो। अब इसे तेल या घी लगाकर इसको पराठे की तरह अच्छी तरह सेंक लें। घोल को पतला फैलाएं। इसे आप चिल्ला-पराठा भी कह सकते हैं। नाश्ते का बढ़िया ऑप्शन है। अच्छी बात है कि इसमें मैदा या कुछ अनहेल्दी नहीं है।
देखें वीडियो
फायदे
यह चिल्ला स्टाइल पराठा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। इसे बच्चों के टिफिन में भी रख सकती हैं। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है तो हेल्थ के लिए अच्छा है। आप घी में सेंकती हैं तो फैट भी मिलता है। आटा फाइबर रिच होता है। यह मैदे के नाश्ते से कहीं गुना बेहतर ऑप्शन है। अगर आप वजन भी कम कर रही हैं तो इसे खा सकती हैं। चाहें तो लो फैट पनीर और हल्के घी के साथ सेंकें।
