सर्दी में नहीं है आटा गूंधने का मन? ऐसे फटाफट बनाएं पनीर का पराठी

सर्दी में नहीं है आटा गूंधने का मन? ऐसे फटाफट बनाएं पनीर का पराठी

संक्षेप:

Cooking Hack: सर्दी में कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने का मन कर रहा है तो आप यहां बताया मजेदार पनीर पराठा बना सकती हैं। इंट्रेस्टिंग बात है कि इसके लिए आपको ना तो आटा गूंधना है और ना ही पनीर का मसाला तैयार करना है।

Dec 29, 2025 07:24 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में कई बार मन करता है कि कुछ टेस्टी फटाफट बन जाए। अगर आपकी छोटी फैमिली है, आटा गूंधना कुछ खास पसंद नहीं तो पनीर का पराठा बनाने की एक आसान ट्रिक सीख सकती हैं। वैसे सर्दियों में स्टफ्ड पराठों की बात कुछ और होती है लेकिन पनीर का ये पराठा आपको लाजवाब टेस्ट देगा। इसे आप चटनी या चाय के साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगा। यहां फटाफट रेसिपी सीख लें।

सामग्री

कद्दूकस किया पनीर

आटा

कटा प्याज

कटी धनिया

नमक

जीरा

अजवाइन

गरम मसाला

लाल मिर्च पाउडर

पानी

घी या तेल

विधि

इस तरह से पनीर का पराठा बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अलग तरह से पनीर का मसाला भी नहीं बनाना होगा। प्याज और धनिया को काट लें। पनीर को कद्दूकस कर लें। बताई गई सारी सामग्री को आटे में मिला लें। अब आटे में पानी डालकर गाढ़ा घोल बनाएं। ध्यान रखें बहुत गाढ़ा नहीं हो। अब इसे तेल या घी लगाकर इसको पराठे की तरह अच्छी तरह सेंक लें। घोल को पतला फैलाएं। इसे आप चिल्ला-पराठा भी कह सकते हैं। नाश्ते का बढ़िया ऑप्शन है। अच्छी बात है कि इसमें मैदा या कुछ अनहेल्दी नहीं है।

फायदे

यह चिल्ला स्टाइल पराठा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। इसे बच्चों के टिफिन में भी रख सकती हैं। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है तो हेल्थ के लिए अच्छा है। आप घी में सेंकती हैं तो फैट भी मिलता है। आटा फाइबर रिच होता है। यह मैदे के नाश्ते से कहीं गुना बेहतर ऑप्शन है। अगर आप वजन भी कम कर रही हैं तो इसे खा सकती हैं। चाहें तो लो फैट पनीर और हल्के घी के साथ सेंकें।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
