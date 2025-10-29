Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीeasy baingan bharta recipe without roasting
गलती से कीड़े वाले बैंगन को भूनने की बजाय भरता बनाने की ये रेसिपी सीख लें, टेस्ट मिलेगा भरपूर

गलती से कीड़े वाले बैंगन को भूनने की बजाय भरता बनाने की ये रेसिपी सीख लें, टेस्ट मिलेगा भरपूर

संक्षेप: Baingan Bharta Recipe Without Roasting: गलती से कीड़े वाले बैंगन का भरता बनाने की बजाय इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसकी मदद से बैंगन का भरता बिना भूने भी बन जाएगा। ये रेसिपी आसान भी है और बिना कीड़ों के भुन जाने के डर के बनकर तैयार भी हो जाएगी। 

Wed, 29 Oct 2025 02:17 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों में मार्केट में ताजी सब्जियों की भरमार रहती है। खासतौर पर बैंगन की कई वैराइटी मिलती है। बैंगन की सब्जी के साथ इसका भरता भी काफी सारे घरों में बनता है और लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन इसे बनाना रिस्की और झंझट भरा होता है। क्योंकि बैंगन को रोस्ट करने के लिए टाइम चाहिए और साथ ही बैंगन के अंदर कीड़े होने का भी डर रहता है। ऐसे में बिना बैंगन को रोस्ट किए काटकर भरता बनाने का ये तरीका जान लें। जिससे स्वाद भी बना रहेगा और कीड़े वाले बैंगन खाने का डर भी नहीं रह जाएगा। सीख लें बैंगन का भरता बिना भूने बनाने की ये रेसिपी।

बैंगन का भरता बनाने की सामग्री

एक चम्मच राई

करी पत्ता

मेथी आधा चम्मच

साबुत लाल मिर्च

एक चम्मच जीरा

कलौंजी आधा चम्मच

एक चम्मच धनिया साबुत

एक चम्मच काली मिर्च

2-3 हरी मिर्च

लहसुन की कलिया 5-6

एक इंच अदरक

एक चम्मच नमक

प्याज

बड़े साइज का बैंगन

एक से दो मीडियम साइज के आलू

दो से तीन टमाटर

भरता बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले बैंगन को धोकर काट लें। उसी तरह से आलू को भी छीलकर काट लें। टमाटर को भी बड़े आकार के टुकड़ों में काटकर रख लें।
  • अब पैन को गर्म करें और उसमे सरसों का तेल तीन चम्मच डालकर गर्म हो जाने दें।
  • कटे हुए प्याज डालकर भूनें। जब प्याज भुन जाए तो बैंगन और आलू को डालकर पकने के लिए रख दें।
  • अदरक, लहसुन और मिर्च को पीसकर बनाए हुए पेस्ट को डाल दें।
  • साथ में हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें और ढंककर पकाएं।
  • जब दोनों सब्जियां पक जाएं तो कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं।
  • अच्छी तरह से ढंककर पकाने के बाद पावभाजी वाले स्मैशर के इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जिससे कि ये पानी छोड़कर पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं।
  • जब तक ये पक रहा है दूसरी तरफ पैन गर्म करें और उसमे काली मिर्च, राई, करी पत्ता, मेथी, कलौंजी, जीरा, साबुत धनिया को हल्का भून लें। जब ये मसाले ड्राई रोस्ट हो जाएं तो इन्हें कूट लें।
  • अगर पत्थर पर कूटने का इंतजाम नही है तो मिक्सी के जार में पाउडर बना लें।
  • धीमी आंच पर पक रहे बैंगन, टमाटर, आलूओं को मैश कर दें और फिर इसमे एक चम्मच देसी घी डालें और साथ ही तैयार मसाले का पाउडर डाल दें।
  • मिक्स करें और दो मिनट और पकाएं।
  • गैस की फ्लेम बंद कर दें और फ्रेश हरी धनिया बारीक काटकर डाल दें।
  • साथ ही नींबू के रस को डाल दें। जिससे इसका स्वाद बिल्कुल फ्रेश सा आए। पंजाबी स्टाइल बैंगन का भरता रेडी है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।