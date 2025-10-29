गलती से कीड़े वाले बैंगन को भूनने की बजाय भरता बनाने की ये रेसिपी सीख लें, टेस्ट मिलेगा भरपूर

सर्दियों में मार्केट में ताजी सब्जियों की भरमार रहती है। खासतौर पर बैंगन की कई वैराइटी मिलती है। बैंगन की सब्जी के साथ इसका भरता भी काफी सारे घरों में बनता है और लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन इसे बनाना रिस्की और झंझट भरा होता है। क्योंकि बैंगन को रोस्ट करने के लिए टाइम चाहिए और साथ ही बैंगन के अंदर कीड़े होने का भी डर रहता है। ऐसे में बिना बैंगन को रोस्ट किए काटकर भरता बनाने का ये तरीका जान लें। जिससे स्वाद भी बना रहेगा और कीड़े वाले बैंगन खाने का डर भी नहीं रह जाएगा। सीख लें बैंगन का भरता बिना भूने बनाने की ये रेसिपी।