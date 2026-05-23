गर्मियों में ट्राई करें टेस्टी मैंगो सलाद, स्वाद के साथ मिलेगा फ्रेशनेस का मजा
Mango Salad: गर्मियों में आम से बनी डिशेज काफी पसंद की जाती हैं। अगर आप कुछ हल्का, हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो मैंगो सलाद एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसे घर पर मिनटों में आसानी से बनाया जा सकता है।
गर्मियों का मौसम आते ही आम खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है। ज्यादातर लोग आम से शेक, आइसक्रीम या मिठाइयां बनाते हैं लेकिन अगर आप कुछ हल्का, हेल्दी और रिफ्रेशिंग ट्राई करना चाहते हैं, तो मैंगो सलाद एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह सलाद स्वाद के साथ-साथ काफी फ्रेश महसूस होता है। इसमें आम के साथ खीरा, टमाटर, प्याज और हल्के मसाले मिलाए जाते हैं जो इसे और ज्यादा टेस्टी बना देते हैं। खास बात यह है कि यह रेसिपी बहुत कम समय में आसानी से तैयार हो जाती है। गर्मियों में जब भारी खाना खाने का मन नहीं करता, तब मैंगो सलाद एक हल्का और स्वादिष्ट विकल्प बन सकता है। इसे आप लंच, स्नैक या पार्टी स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं।
मैंगो सलाद बनाने के लिए जरूरी चीजें
1 पका हुआ आम
1 खीरा
1 छोटा प्याज
1 टमाटर
थोड़ा हरा धनिया
1 हरी मिर्च (optional)
नींबू का रस
काला नमक
काली मिर्च पाउडर
भुना जीरा पाउडर
स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
- सबसे पहले आम तैयार करें: पके हुए आम को धोकर उसका छिलका हटाएं और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। बहुत ज्यादा नरम आम इस्तेमाल करने से सलाद मैश हो सकता है।
- सब्जियां काट लें: खीरा, प्याज और टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लें। चाहें तो इसमें थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं।
- सभी चीजें एक बाउल में डालें: कटे हुए आम और बाकी सब्जियों को एक बड़े बाउल में डालें ताकि सभी चीजें आसानी से मिक्स हो सकें।
- मसाले मिलाएं: अब इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ी काली मिर्च डालें। इससे सलाद का स्वाद और बढ़ सकता है।
- नींबू का रस डालें: सलाद में थोड़ा नींबू का रस डालकर हल्के हाथों से मिक्स करें। इससे स्वाद ज्यादा रिफ्रेशिंग लग सकता है।
- ठंडा करके सर्व करें: मैंगो सलाद को 10–15 मिनट फ्रिज में रख सकते हैं। ठंडा सलाद गर्मियों में ज्यादा अच्छा लगता है।
मैंगो सलाद खाने के फायदे
- शरीर को फ्रेश महसूस करवाए: आम और खीरा गर्मियों में शरीर को ताजगी देने में मदद करते हैं।
- हल्का और टेस्टी ऑप्शन: यह सलाद भारी खाने की जगह हल्का मील ऑप्शन बन सकता है।
- पाचन के लिए अच्छा: खीरा और नींबू पाचन बेहतर रखने में मदद करते हैं।
स्वाद बढ़ाने के लिए क्या मिलाएं? आप चाहें तो इसमें पुदीना, अनार के दाने, चाट मसाला या थोड़े नट्स भी डाल सकते हैं। इससे सलाद ज्यादा टेस्टी और क्रंची बन सकता है।
किन बातों का रखें ध्यान? सलाद हमेशा ताजा बनाकर खाएं। ज्यादा देर बाहर रखने से इसका स्वाद बदल सकता है। बहुत ज्यादा मीठा आम इस्तेमाल करने से बचें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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