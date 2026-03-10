स्वाद में लाजवाब बनेगा सांभर, देखिए आसान और फटाफट बनने वाली रेसिपी

सबसे पहले करें ये काम

सांभर बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर काट लें। आप अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियों को काटें। कुछ लोग सांभर में बड़ी-बड़ी सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग बहुत बारीक सब्जी सांभर में डालते हैं। सभी सब्जियों को काटने के बाद कद्दू, लौकी, बैंगन, बींस और अरहर की दाल को कुकर में डालें और नमक हल्दी डालकर 4-5 सीटी आने तक उबाल लें। जब तक सब्जियां उबल रही हैं तब तक छौंक तैयार करें। इसके लिए एक कढ़ाई में घी गर्म करें। इसमें राई और साबुत लाल मिर्ची डालें। फिर इसमें पहले भिंडी को सेक लें और फिर प्याज डालें। अच्छे से पकने के बाद टमाटर और थोड़ा नमक डालें। जब टमाटर पूरी तरह गल जाए तो इसमें सभी मसाले डालें और अच्छे से भून लें। जब तक मसाला भुन रहा है तब तक कुकर की उबली सब्जियों को चेक कर लें। चाहें तो इन सब्जियों को मैश कर लें और फिर तैयार किए छोंक में डाल दें। अच्छे से मिक्स करें और जरूरत अनुसार पानी डालें। फिर इसमें सहजन की फली और कड़ी पत्ता डाल दें। सांभर को अच्छे से मिला दें और उबलने दें। अंत में इमली का पानी डालें और एक चम्मच घी डालकर सर्व करें। वैसे तो सांभर में प्याज की वजह से मीठापन आ जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं।