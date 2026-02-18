एगलेस फ्रेंच टोस्ट रेसिपी: बच्चों और बड़ों के लिए परफेक्ट ब्रेकफास्ट!
अगर आप अंडा नहीं खाते लेकिन फ्रेंच टोस्ट का स्वाद मिस नहीं करना चाहते, तो यह एगलेस फ्रेंच टोस्ट रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। कम सामग्री में बनने वाली यह रेसिपी स्वाद और टेक्सचर दोनों में लाजवाब है।
फ्रेंच टोस्ट उन ब्रेकफास्ट रेसिपीज में से एक है, जो कम समय में बन जाती है और स्वाद में भी शानदार होती है। जब सुबह जल्दी हो, बच्चों के लिए कुछ टेस्टी बनाना हो या अचानक मीठा खाने का मन करे, तब फ्रेंच टोस्ट एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। यह रेसिपी बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।
फ्रेंच टोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा तैयारी या खास कुकिंग स्किल्स की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर घर में मौजूद चीजों से ही यह स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। यही वजह है कि यह रेसिपी कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और मॉम्स सभी के लिए फेवरेट है।
सामग्री:
ब्रेड स्लाइस – 4
दूध – ½ कप
कॉर्नफ्लोर – 2 चम्मच
चीनी या शहद – 1–2 चम्मच (स्वादानुसार)
वनीला एसेंस – ½ चम्मच (ऑप्शनल)
दालचीनी पाउडर – एक चुटकी (ऑप्शनल)
मक्खन या तेल – सेकने के लिए
फ्रेंच टोस्ट बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले एक बाउल में दूध और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे। हल्की मिठास के लिए इसमें चीनी या शहद मिलाएं। अगर आप खुशबू और हल्का स्पाइसी फ्लेवर चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस और दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को तब तक फेंटें जब तक यह पूरी तरह स्मूद ना हो जाए।
- अब ब्रेड स्लाइस लें और उन्हें इस तैयार मिश्रण में हल्का-सा डुबोएं। ध्यान रखें कि ब्रेड को ज्यादा देर तक मिश्रण में ना रखें, वरना वह टूट सकती है। बस इतना डुबोएं कि ब्रेड अच्छी तरह कोट हो जाए।
- इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवा या पैन को मध्यम आंच पर गर्म करें। इसमें थोड़ा सा मक्खन या तेल डालें। अब मिश्रण में डूबी हुई ब्रेड स्लाइस को तवे पर रखें और धीमी से मध्यम आंच पर सेकें। जब एक साइड से हल्की सुनहरी हो जाए, तब पलटकर दूसरी तरफ भी सेक लें।
- दोनों तरफ से अच्छी तरह पकने के बाद फ्रेंच टोस्ट को प्लेट में निकाल लें। बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से नरम फ्रेंच टोस्ट तैयार है।
परोसने के तरीके
फ्रेंच टोस्ट को आप कई तरह से सर्व कर सकते हैं। ऊपर से शहद, मेपल सिरप या चॉकलेट सॉस डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ाया जा सकता है। चाहें तो कटे हुए फल, स्ट्रॉबेरी या केले के स्लाइस के साथ भी इसे परोस सकते हैं। बच्चों के टिफिन के लिए भी यह एक अच्छा और एनर्जी से भरपूर ऑप्शन है।
कुछ आसान टिप्स
- हल्की बासी ब्रेड फ्रेंच टोस्ट के लिए ज्यादा अच्छी रहती है।
- ज्यादा तेज आंच पर ना पकाएं, वरना टोस्ट ऊपर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह सकता है।
- हेल्दी वर्जन के लिए चीनी की जगह शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
