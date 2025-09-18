बच्चे खाकर हो जाएंगे खुश, जब बनाएंगी ये 3 लेयर रोटी पिज्जा की मजेदार रेसिपी
Roti Pizza Recipe: बच्चे अक्सर कुछ टेस्टी और मजेदार खाने की जिद करते हैं। तो काफी सारी मांए घर में पिज्जा बनाती है। लेकिन घर का पिज्जा बाहर जैसा नहीं बनता तो एक बार ये 3 लेयर वाला रोटी पिज्जा ट्राई करें। जिसे खाकर बच्चे बाहर का खाना भूल जाएंगे।
बच्चों को हर वक्त कुछ नया और टेस्टी खाने का मन करता है। ऐसे में बाहर का अनहेल्दी जंकफूड खिलाने से अच्छा है कि कुछ बदलाव और हेल्दी बनाकर उन सारी डिशेज को घर पर ही बनाया जाए जैसे पिज्जा। पिज्जा बच्चों का फेवरेट रहता है। तो अगर घर में आप उन्हें रोटी पिज्जा खिलाना चाहती हैं। तो सिंपल रोटी के ऊपर चीज और टॉपिंग्स लगाने की बजाय इस खास तरीके से लेयर वाला रोटी पिज्जा बनाकर खिलाएं। जिसे खाने के बाद बच्चे बाहर वाले पिज्जा की डिमांड भी बंद कर देंगे। नोट कर लें रेसिपी।
3 लेयर रोटी पिज्जा की सामग्री
गेहूं का आटा
प्याज बारीक कटा हुआ
शिमला मिर्च
पिज्जा सॉस
मॉजरेला चीज
टॉपिंग्स के लिए
शिमला मिर्च
पनीर
प्याज
टमाटर
रोटी पिज्जा बनाने की रेसिपी
- रोटी पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल रोटी बनाने वाला गेहूं का आटा गूंथ लें।
- अब इसे साइड में रख लें और सब्जियों को काट लें।
- थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च को बारीक छोटा-छोटा काट लें।
- साथ ही टॉपिंग्स के लिए थोड़े बड़े आकार के शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को काट लें। साथ में पनीर के टुकड़े और जरूरत के अनुसार ऑलिव, मशरूम को भी ऐड कर सकते हैं।
- बस अब सबसे पहले एक बड़े आकार की लोई लेकर रोटी बेलें।
- रोटी बनाने के लिए चकले की बजाय किसी प्लेन बड़े सरफेस का यूज करें। जिस पर रोटी को लंबा सा अंडाकार शेप में बेला जा सके।
- जब रोटी लंबी सी बेल लें।
- तब हाथों की मदद से रोटी के तीन पार्ट डिवाइड करें और बस उसे चुटकी से पकड़कर सिकोड़े दें। आसानी से रोटी तीन भाग में डिवाइड हो जाएगी।
- अब एक पार्ट पर पिज्जा सॉस लगाएं।
- फिर दूसरे पार्ट पर मॉजरेला चीज रखें और उस पर मिक्स्ड हर्ब्स डालें।
- जिस पर पिज्जा सॉस लगा है उस पर एक लेयर डालने के बाद फिर उसे चीज वाली लेयर के ऊपर डालकर हाथों से प्रेस करें।
- ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगाकर रोटी बेल लें।
- अब तवे पर डालें और हल्की आंच पर सेंके।
- जब ये नीचे से थोड़ा सा पक जाएं और टाइट हो जाए तो रोटी के ऊपर पिज्जा सॉस लगाकर उस पर चीज डालें।
- साथ ही मनचाही सब्जियां डालकर ढंक दें।
- जिससे धीमी आंच पर सब्जियों के साथ रोटी भी अच्छी तरह से पक जाए।
- बस तैयार है मजेदार 3 लेयर घर में बना पिज्जा। बच्चे इसे खाने के बाद बाहर का पिज्जा खाना भूल जाएंगे। इसे गर्मागर्म सर्व करें।
