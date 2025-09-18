बच्चे खाकर हो जाएंगे खुश, जब बनाएंगी ये 3 लेयर रोटी पिज्जा की मजेदार रेसिपी

बच्चों को हर वक्त कुछ नया और टेस्टी खाने का मन करता है। ऐसे में बाहर का अनहेल्दी जंकफूड खिलाने से अच्छा है कि कुछ बदलाव और हेल्दी बनाकर उन सारी डिशेज को घर पर ही बनाया जाए जैसे पिज्जा। पिज्जा बच्चों का फेवरेट रहता है। तो अगर घर में आप उन्हें रोटी पिज्जा खिलाना चाहती हैं। तो सिंपल रोटी के ऊपर चीज और टॉपिंग्स लगाने की बजाय इस खास तरीके से लेयर वाला रोटी पिज्जा बनाकर खिलाएं। जिसे खाने के बाद बच्चे बाहर वाले पिज्जा की डिमांड भी बंद कर देंगे। नोट कर लें रेसिपी।