Dussehra Recipe : दशहरा पर मीठे में बनाएं कस्टर्ड रसगुल्ला, नोट करें यूनिक टेस्टी रेसिपी

Dussehra Special Food recipe Custard Rasgulla : हिंदू धर्म में दशहरा के पर्व का बेहद खास महत्व माना गया है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व इस साल 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बता दें, दशहरा का पर्व विजयदशमी 2025 के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा के दिन पूरे देशभर में शाम के समय रावण दहन किया जाता है। इतना ही नहीं इस दिन घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाने के लिए खासतौर पर जलेबी, लड्डू और कस्टर्ड रसगुल्ला जैसी मिठाइयां बनाकर तैयार की जाती हैं। जलेबी और लड्डू तो आपने अकसर घर पर बनाकर खाए होंगे लेकिन आज आपके साथ कस्टर्ड रसगुल्ला की यूनिक टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। जो ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है।

कस्टर्ड रसगुल्ला बनाने का तरीका

कस्टर्ड रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में आधा कप दूध लेकर उसमें कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छी तरह घोल लें। ताकि मिश्रण में कोई गांठ ना रह जाए। इसके बाद पैन में बचा हुआ दूध मीडियम आंच पर गरम करके उसमें लगातार चलाते हुए चीनी घुलने तक लगातार चलाते हुए पकाएं। इसके बाद कस्टर्ड मिश्रण को धीरे-धीरे पैन में डालकर अच्छी तरह फेंटते रहें। अब मीडियम आंच पर मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। मिश्रण में गांठ ना बने इसलिए लगातार चलाते रहें। जब कस्टर्ड पककर गाढ़ा हो जाए तो पैन को आंच से उतारकर अलग रख दें। अब इस पैन में कटे हुए रसगुल्ले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद कस्टर्ड में क्रीमी परत लगने से बचाने के लिए पैन को क्लिंग रैप से ढक दें। जब कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। तय समय बाद कस्टर्ड रसगुल्ला को कटे हुए मेवे और आधे कटे हुए छोटे रसगुल्लों से सजाकर ठंडा-ठंडा परोसें।