दुर्गाष्टमी पर महागौरी को हलवा-चना ही नहीं नारियल के लड्डू का भी लगता है भोग, नोट करें रेसिपी

Ashtami 2025 Bhog Recipe : आज शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन हैं। नवरात्रि का आठवां दिन दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के भक्त मां के महागौरी स्वरूप की उपासना करके कन्याओं को हलवा और काले चने का प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक और ऐसी चीज है, जो मां महागौरी को बेहद प्रिय मानी जाती है। जी हां, महागौरी को प्रिय इस चीज का नाम है नारियल के लड्डू। अगर आप भी कन्या पूजन के दौरान घर आईं कजंकों का मुंह मीठा करवाने के लिए नारियल के लड्डू का भोग बनाना चाहती हैं तो नोट करें ये ईजी रेसिपी। ये लड्डू टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं।

नारियल के लड्डू बनाने का तरीका

नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में घी गरम करके उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर मीडियम आंच पर हल्का सा खुशबूदार होने तक भून लें। नारियल भूनते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि नारियल को लगातार चलाते हुए भूनें। ऐसा ना करने पर नारियल कड़ाही लगकर जल सकता है। जब नारियल भुनकर तैयार हो जाए तो गैस बंद करके इसे अलग साइड में रख दें। इसके बाद कड़ाही में खोया भून लें। अब एक दूसरे बर्तन में पानी गरम करके उसमें चीनी घोलकर गाढ़ा सिरप तैयार कर लें। जब ये सिरप गाढ़ा हो जाए तो इसमें भूना हुआ नारियल का पाउडर और खोया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसी समय इसमें इलायची पाउडर और सूखे कटे हुए मेवे भी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। कुछ देर के लिए मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तो उससे छोटे-छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लें। आप चाहें तो लड्डुओं का स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से लड्डुओं का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। माता महागौरी को भोग लगाने के लिए नारियल के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप चाहे तो लड्डुओं के ठंडा होने पर उन्हें एयरटाइट कंटेनर में भी भरकर रख सकते हैं।