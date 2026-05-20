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लौकी पसंद नहीं? इस तरह बनाएं दूधी हलवा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप घर पर कुछ मीठा और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो दूधी हलवा एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यह स्वाद में लाजवाब होने के साथ बनाने में भी काफी आसान है। नोट कर लें इसकी सिंपल रेसिपी-

लौकी पसंद नहीं? इस तरह बनाएं दूधी हलवा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे

दूधी हलवा एक स्वादिष्ट और पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे काफी पसंद किया जाता है। यह लौकी, दूध, घी और ड्राई फ्रूट्स से बनता है। कई लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब इसी से हलवा बनाया जाता है तो उसका स्वाद बेहद लाजवाब लगता है और सब बड़े चाव से खाते हैं। खास बात है कि इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप घर पर कुछ अलग और आसान स्वीट डिश बनाना चाहते हैं, तो दूधी हलवा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।

दूधी हलवा बनाने के लिए सामग्री

1 मध्यम आकार की लौकी (दूधी)

2 कप दूध

3–4 बड़े चम्मच घी

1/2 कप चीनी

1/4 कप मावा (ऑप्शनल)

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

कटे हुए बादाम और काजू

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स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

स्टेप 1: सबसे पहले लौकी को अच्छी तरह धो लें। अब छिलका उतारें, लौकी को कद्दूकस करें और बीच के बड़े बीज निकाल दें। इसके बाद कद्दूकस की हुई लौकी को हल्का निचोड़ लें ताकि एक्सट्रा पानी निकल जाए।

स्टेप 2: एक कड़ाही में घी गर्म करें। अब इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और मध्यम आंच पर 8–10 मिनट तक भूनें। इससे लौकी की कच्ची खुशबू कम हो जाती है और हलवा स्वादिष्ट बनता है।

स्टेप 3: अब भुनी हुई लौकी में दूध डालें। इसे धीमी आंच पर पकने दें और बीच-बीच में चलाते रहें। धीरे-धीरे लौकी दूध को सोखने लगेगी और मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा।

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स्टेप 4: जब दूध काफी हद तक सूख जाए, तब इसमें चीनी डालें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा पतला हो सकता है, इसलिए इसे दोबारा गाढ़ा होने तक पकाएं।

स्टेप 5: अब हलवे में मावा और इलायची डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मावा डालने से हलवा ज्यादा रिच और स्वादिष्ट बनता है।

स्टेप 6: अब कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश डालें। इसके बाद हलवे को कुछ देर और पकाएं।

स्टेप 7: गरमा-गरम दूधी हलवा तैयार है। ड्राईफ्रूट्स से गार्निश कर सर्व करें। इसे गर्म और हल्का ठंडा दोनों तरह से सर्व किया जा सकता है।

दूधी हलवा बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें

  • हमेशा ताजी और नरम लौकी का इस्तेमाल करें, इससे हलवे का स्वाद बेहतर आता है।
  • ज्यादा पुराने और सख्त बीज वाली लौकी इस्तेमाल करने से हलवे में कड़वाहट आ सकती है।
  • हलवे को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, इससे स्वाद और टेक्सचर अच्छा बनता है।

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  • चीनी हमेशा आखिर में डालें, वरना लौकी जल्दी नहीं पकती और हलवा पतला हो सकता है।
  • ज्यादा घी डालने से हलवा बहुत भारी लग सकता है, इसलिए संतुलित मात्रा रखें।
  • हलवे को तब तक पकाएं जब तक घी अलग दिखने ना लगे और मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए।

Shubhangi Gupta

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