आटा बच गया है? 10 मिनट में बनाएं चाउमीन जैसी चटपटी नूडल्स, नोट कर लें रेसिपी
रोटियों का आटा बच गया है तो आप ये चटपटा सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकती हैं। कुछ बाहर का खाने की क्रेविंग हो तो ये एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट बात है कि फटाफट से बन भी जाता है।
रोटियों का आटा कितना भी कम गूंथ लो, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। अक्सर लोग इस बचे हुए आटे को फेंक देते हैं या दोबारा से रोटियां बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसका एक चटपटा सा नाश्ता भी तैयार किया जा सकता है? बच्चे अक्सर कुछ बाहर का खाने की जिद करते हैं। ऐसे में गेहूं के आटे से बना ये स्नैक उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। काफी हेल्दी भी है और स्वाद बिल्कुल मार्केट वाली नूडल्स या चाउमीन जैसा लगता है। सुबह के नाश्ते में भी कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना हो, तो ये डिश फटाफट से तैयार की जा सकती है। जो लोग वेट लॉस डाइट पर हैं, लेकिन कुछ बाहर का चटपटा सा खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये नाश्ता एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब इसकी सिंपल रेसिपी देख लेते हैं।
हेल्दी आटा नूडल्स बनाने के लिए सामग्री
कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो घर पर आप ये आटा नूडल्स बनाकर तैयार कर सकती हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बचा हुआ गेहूं का आटा, तेल (2-4 चम्मच), कटी हुई प्याज (1), हरी मिर्च (1-2), कटी हुई पत्ता गोभी (1 कप), कटी हुई शिमला मिर्च (1), स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, टोमैटो केचअप (1 चम्मच), ग्रीन चिली सॉस (1 चम्मच), रेड चिली सॉस (1 चम्मच), सोया सॉस (आधा चम्मच)।
बचे हुए आटे से बनाएं ये चटपटा सा नाश्ता
स्टेप 1- सबसे पहले बचे हुए गेहूं के आटे की लोई बनाकर बेल लें। साइज थोड़ा रोटी से बड़ा रखें।
स्टेप 2- एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखें। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, उसमें गेहूं की कच्ची रोटी डालें और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल होने दें। ताकि रोटी का सारा कच्चापन निकल जाए।
स्टेप 3- रोटी को ठंडा कर लें, फिर इसे चाकू या पिज्जा कटर की मदद से लंबी और पतली नूडल्स की शेप में काट लें। अब इनमें एक चम्मच तेल डालें और नूडल्स को मिक्स कर लें, ताकि तेल सभी पर कोट हो जाए।
स्टेप 4- एक कढ़ाही में थोड़ा सा तेल गर्म करें। फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डालकर कुछ देर के लिए भूनें। इसके बाद कटी हुई पत्तागोभी और शिमला मिर्च एड करें। सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, इन्हें हल्का क्रंची रहने दें।
स्टेप 5- अब कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक और लाल मिर्च एड करें। साथ में टोमैटो केचअप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस डालकर मिक्स कर लें।
स्टेप 6- लास्ट में आटे की नूडल्स को एड करें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इन्हें लगभग दो मिनट के लिए पकने दें। गेहूं की आटे की चटपटी और टेस्टी नूडल्स बनकर तैयार हैं। इन्हें आप गिल्ट फ्री हो कर एंजॉय कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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