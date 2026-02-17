दाल बच गई है तो बना लें खस्ता और मसालेदार पराठे, ये चीजें मिलाकर गूंथ लें आटा
Leftover Dal Paratha: अक्सर बच्चे दोबारा गर्म की गई दाल खाने से मुंह बनाते हैं लेकिन अगर आप आटे में दाल मिलाकर पराठे सेंक लेंगी तो यकीन मानिए बड़े शौक से खा लेंगे। पराठे को थोड़ा मसालेदार ट्विस्ट देने के लिए कुछ चीजें और भी एड कर सकती हैं।
घर में अक्सर खाना बच जाता है और हमारे यहां इसे फेंकने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। अब उदाहरण के लिए अगर रात की दाल जरा बच गई है तो उससे बहुत ही टेस्टी पराठे बनाए जा सकते हैं। घर की दादी-नानी अक्सर यही किया करती थीं। जिससे खाना भी वेस्ट नहीं होता था और ये वाकई टेस्टी भी होता है। अक्सर बच्चे दोबारा गर्म की गई दाल खाने से मुंह बनाते हैं लेकिन अगर आप आटे में दाल मिलाकर पराठे सेंक लेंगी तो यकीन मानिए बड़े शौक से खा लेंगे। पराठे को थोड़ा मसालेदार ट्विस्ट देने के लिए कुछ चीजें और भी एड कर सकती हैं। इससे पराठे और भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे। इन पराठों के साथ तो सब्जी की भी जरूरत नहीं। अचार, रायता, दही या चटनी के साथ ही घरवाले खूब एंजॉय करेंगे। तो चलिए फटाफट से बची हुई दाल का मसाला पराठा बनाने की रेसिपी जान लेते हैं।
बची हुई दाल का पराठा बनाने की सामग्री
रात की दाल बच गई है तो सुबह नाश्ते या लंच में इसके टेस्टी से पराठे बना सकती हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - गेहूं का आटा (2 कप), बची हुई दाल (1 कप), बारीक कटा हुआ हरा धनिया (2-3 चम्मच), प्याज (1 कप), हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, जीरा पाउडर (आधा चम्मच), तेल (3-4 चम्मच)।
बची हुई दाल का मसाला पराठा कैसे बनाएं?
बची हुई दाल का मसाला पराठा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में बची हुई दाल मिलाएं। दाल में ज्यादातर मसाले पहले से ही होते हैं इसलिए इन्हें एडजस्ट करते हुए बाकी मसाले मिलाने हैं ताकि स्वाद काफी अच्छा आए। इसके लिए आटे में जरा सा नमक, भुना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला डालें और सभी को अच्छे से मिक्स करें। पराठे को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च भी एड जरूर करें।
आटे में दो चम्मच तेल भी डाल दें। फिर हल्के से पानी की मदद से आटा लगाकर तैयार कर लें। जैसा आटा आप नॉर्मल पराठे के लिए लगाती हैं, वैसा ही आटा लगाना है। अब इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए छोड़ दें। आटा सेट हो जाए तो हाथों पर हल्का सा तेल लगा लें और एक बार आटे को दोबारा अच्छी तरह गूंथ लें।
अब आटे से मीडियम साइज की एक लोई बनाएं और उसे गोल, स्क्वायर या ट्राएंगल शेप में बेलकर पराठे को शेप दें। इसके लिए थोड़े से सूखे आटे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तवा गर्म हो जाए तो उसपर तेल लगाएं और पराठा सेंक लें। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पराठे को अच्छी तरह सेंक लें। बची हुई दाल के खस्ता मसालेदार पराठे बनकर तैयार हैं। इन्हें आप अचार, दही, रायता, हरी चटनी या किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकती हैं।
लेखक के बारे में
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
